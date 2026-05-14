Rayadas derrota al América por la mínima y están a 90 minutos de ser campeonas de la Liga MX Femenil

La final de la Liga MX Femenil inició en la cancha del Estadio BBVA y las Rayadas se llevaron la victoria sobre el América por marcador de 1-0, con lo que se llevan la ventaja en el encuentro de ida y están a 90 minutos de salir campeonas del Clausura 2026.

Es la segunda ocasión en la historia que estas dos escuadras se ven las caras en la final de la Liga MX Femenil, la vez anterior fue en el Clausura 2024 cuando el conjunto del Monterrey se llevó el título tras la tanda de penales que terminó 4-3 a favor de las de la Sultana del Norte.

25' 🤠 1 - 0 🦅

GOOOOOOOOOOL DE RAYADAAAAAAAS 🤠💥

Aliceeee Sotoooo saca el zurdazoooo y rompe el cero en la Final 😮‍🔥⚽️



📲 Síguelo en vivo:

📌 YT: https://t.co/o27niV8Jjt

📌 FB: https://t.co/1TfNVJt20K#FutFemNuestraFinal | #FutFemDondeSea | #RAYvsAME pic.twitter.com/Tjl6awDc4L — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 15, 2026

El marcador se abrió al minuto 25 de tiempo corrido cuando Alice Soto quedó sola en campo rival y condujo hasta el área del América, donde logró vencer a Sandra Paños con su definición sobre la guardameta española para que el Monterrey pegara primero en el episodio inicial de la gran final.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano América ya tiene la firma de un crack para asegurarlo de cara el Apertura 2026 de la Liga MX

Las Águilas están disputando su tercera final consecutiva en el torneo local, pero no han podido ganar las dos anteriores; aunque esta ocasión las cosas se comienzan a poner complicadas para las azulcremas por lo ocurrido en la ida.

El resto del encuentro fue muy parejo en la cancha del Gigante de Acero. Las Rayadas volvieron a tener una oportunidad frente al arco de Sandra Paños, pero la guardameta española logró atajar el remate de la delantera del Monterrey para evitar la caída de su marco por segunda ocasión en el compromiso.

#TecateJugadoraDelPartido | Alice Soto🏅



Tú votaste y la elegiste como la más destacada de esta noche. 🫵🏼



Anotó el gol de le ventaja de la Gran Final de las Rayadaaaas. 🥵⭐️@CervezaTecate | #TecatePorTi | #RAYvsAME pic.twitter.com/cjJ9mM6joD — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 15, 2026

El compromiso de vuelta se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para definir al nuevo campeón del futbol mexicano femenil.

En caso de que las Águilas caigan derrotadas aumentarían su número de subcampeonatos a seis, siendo el equipo que más veces ha culminado la campaña en el segundo lugar y solo presumen dos títulos de la Liga MX.

DCO