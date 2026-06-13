La Cineteca Nacional se suma a la fiebre del Mundial 2026 con un ciclo especial que une dos pasiones: el cine y el futbol.
Con “Cine y futbol: una mirada diferente”, la institución busca mostrar cómo este deporte va más allá de la cancha y se convierte en un fenómeno cultural, social y de identidad. Si amas el cine y el balompié, descubre la programación, las sedes y fechas del ciclo.
Ciclo Cine y futbol en la Cineteca: Programación, sedes y fechas
El ciclo “Cine y futbol: una mirada diferente” se llevará a cabo hasta el 18 de junio de 2026 en las tres sedes de la Cineteca Nacional: sede Xoco, Cineteca Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional Chapultepec.
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La programación que incluye largometrajes de ficción y documentales de México, Argentina, Brasil, Chile y otros países latinoamericanos.
La selección de títulos aborda temas como el futbol femenil, la inclusión social y la memoria colectiva. Entre las producciones destacadas se encuentran:
- Ángeles FC (México, 2025), documental sobre el futbol femenino en comunidades del norte del país.
- Futbol México 70, clásico de Alberto Isaac que se proyectará en formato original de 35 mm.
- Ulama, el juego de la vida y la muerte, restaurada para esta ocasión, que explora los juegos tradicionales de México.
Además, podrás ver historias sobre la primera selección femenina de Brasil y el Mundial Femenil de 1971 en el Estadio Azteca. También se incluyen títulos como Atlético San Pancho, México 71, Las primeras, Democracia en blanco y negro, El 5 de Talleres y Historias de futbol.
Puedes conseguir los boletos y ver las funciones en el sitio web oficial de la Cineteca Nacional.
Regresa el programa mensual de la Cineteca Nacional
Luego de seis años, la Cineteca Nacional anunció que regresa la edición impresa del programa mensual gracias al gran trabajo del equipo de publicaciones de la institución. El número 505, de este junio, está dedicado al cine y al futbol, haciendo honor al Mundial 2026 del que es anfitrión México.
A través de X, antes Twitter, se anunció que la publicación podrá adquirirse directamente en taquillas por $60 pesos mexicanos o se puede consultar sin costo la versión digital en el sitio web https://www.cinetecanacional.net/index.php.
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