Ciclo de cine mundialsta: Estas son las fechas, horarios y lugares de ‘Fútbol y Medio Ambiente’

Ciclo de cine itinerante “Fútbol y Medio Ambiente” de la Sedema.

La Ciudad de México se prepara para la Copa mundial de Futbol con diversas actividades culturales, incluyendo el ciclo de cine itinerante “Fútbol y Medio Ambiente” de la Sedema.

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) informó que del 4 de junio al 2 de julio del 2026 se realizará en distintos espacios de la capital, por lo que este espacio será una oportunidad para promover el cuidado del medio ambiente.

Este ciclo de cine se realizará en un horario de 17:00 a 20:00 horas en los siguientes puntos de la CDMX:

Bosque de Tlalpan de la alcaldía Tlalpan

Sierra de Santa Catarina de la alcaldía Iztapalapa

Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre de la alcaldía Tlalpan

Cerro de Zacatenco de la alcaldía Gustavo A. Madero

Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, en la alcaldía Miguel Hidalgo

Del 4 de junio al 2 de julio llega el ciclo de cine itinerante “Fútbol y Medio Ambiente” a distintos espacios de la Ciudad de México.



Únete a las actividades culturales y comunitarias que promueven la reflexión sobre el cuidado del medio ambiente a través del cine y el espacio… pic.twitter.com/zBqGKnvYFq — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 4, 2026

Futbol, cine y medio ambiente en la CDMX

Además del ciclo de cine itinerante “Fútbol y Medio Ambiente”, la Secretaría de Cultura informó que se realizará el ciclo “Cine y fútbol: una mirada diferente” en la Cineteca Nacional.

Con este ciclo de cine se pretende explorar el vínculo que existe entre el cine, el futbol y la vida social, pues este deporte representa un medio por el cual se promueve la identidad y la cultura.

Durante “Cine y fútbol: una mirada diferente” se presentarán películas mexicanas y latinoamericanas,con la finalidad de brindar filmes con distintas perspectivas, pues se presentan “márgenes como mujeres y fútbol.”

El futbol y el cine comparten algo, ¡Convierten lo cotidiano en épico! 🎬​⚽​



Estas son las cintas que podrás disfrutar como parte del ciclo CINE Y FUTBOL en Cineteca Nacional México 🔴.



Adquiere tus entradas 👇https://t.co/LBBadOiRsu pic.twitter.com/gs7OtUf5kV — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) June 4, 2026

El Mundial de Futbol representa una oportunidad no solamente para que se promueva la cultura, sino que también se busca implementar proyectos de mejora ambiental como “Gol por el Ambiente.”

“Gol por el Ambiente” es una iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con la que se busca la participación del sector privado, social y gubernamental.

Con esta iniciativa se busca que la sustentabilidad forme parte del Mundial de Futbol de este 2026, por lo que se busca qye los plasticos y textiles sean gestionados de manera circular durante este evento.

A esta iniciativa se suma “Mundial Verde: con Juego Limpio, el Planeta Gana”, en la que se establecen 10 ejes de acción a favor de la protección del medio mbiente, cultura, y biodiversidad de la CDMX.

Los 10 ejes son:

Un mundial limpio y sin plásticos Economía circular Mobiliario urbano con materiales reciclables Botanas locales, justas y saludables Mundial de ciudad lacustre Rutas turísticas sustentables Un mundial de flores y colores Justicia climática Mundial con aire limpio Uso de matracas futboleras desde Xochimilco

⚽️🌿La Secretaría de Salud, @SSalud_mx, se suma a nuestro once ideal en favor del ambiente 💚 En este #MundialSocial2026, cada sector tiene un papel que jugar para reducir su impacto ambiental; hoy, las instituciones de salud también entran a la cancha y hacen equipo.



📌 Lee más… pic.twitter.com/fLYWhwwFva — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) June 4, 2026

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