Ciclo de cine mundialsta: Estas son las fechas, horarios y lugares de ‘Fútbol y Medio Ambiente’

La Ciudad de México se prepara para la Copa mundial de Futbol con diversas actividades culturales, incluyendo el ciclo de cine itinerante “Fútbol y Medio Ambiente” de la Sedema.
La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) informó que del 4 de junio al 2 de julio del 2026 se realizará en distintos espacios de la capital, por lo que este espacio será una oportunidad para promover el cuidado del medio ambiente.
Este ciclo de cine se realizará en un horario de 17:00 a 20:00 horas en los siguientes puntos de la CDMX:
Metro de CDMX restablece servicio de trenes en Línea 2; mantiene cerradas 6 estaciones
- Bosque de Tlalpan de la alcaldía Tlalpan
- Sierra de Santa Catarina de la alcaldía Iztapalapa
- Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre de la alcaldía Tlalpan
- Cerro de Zacatenco de la alcaldía Gustavo A. Madero
- Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, en la alcaldía Miguel Hidalgo
Futbol, cine y medio ambiente en la CDMX
Además del ciclo de cine itinerante “Fútbol y Medio Ambiente”, la Secretaría de Cultura informó que se realizará el ciclo “Cine y fútbol: una mirada diferente” en la Cineteca Nacional.
Con este ciclo de cine se pretende explorar el vínculo que existe entre el cine, el futbol y la vida social, pues este deporte representa un medio por el cual se promueve la identidad y la cultura.
Durante “Cine y fútbol: una mirada diferente” se presentarán películas mexicanas y latinoamericanas,con la finalidad de brindar filmes con distintas perspectivas, pues se presentan “márgenes como mujeres y fútbol.”
El Mundial de Futbol representa una oportunidad no solamente para que se promueva la cultura, sino que también se busca implementar proyectos de mejora ambiental como “Gol por el Ambiente.”
“Gol por el Ambiente” es una iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con la que se busca la participación del sector privado, social y gubernamental.
Con esta iniciativa se busca que la sustentabilidad forme parte del Mundial de Futbol de este 2026, por lo que se busca qye los plasticos y textiles sean gestionados de manera circular durante este evento.
A esta iniciativa se suma “Mundial Verde: con Juego Limpio, el Planeta Gana”, en la que se establecen 10 ejes de acción a favor de la protección del medio mbiente, cultura, y biodiversidad de la CDMX.
Los 10 ejes son:
- Un mundial limpio y sin plásticos
- Economía circular
- Mobiliario urbano con materiales reciclables
- Botanas locales, justas y saludables
- Mundial de ciudad lacustre
- Rutas turísticas sustentables
- Un mundial de flores y colores
- Justicia climática
- Mundial con aire limpio
- Uso de matracas futboleras desde Xochimilco
También te puede interesar:
- Cineteca Nacional contiene crisis y admite falta de personal
- Lotería Nacional devela billete conmemorativo de la Selección Mexicana a siete días del inicio del Mundial 2026
- Aconsejan reforzar medidas sanitarias rumbo al Mundial
- Vero Delgadillo anuncia que en Guadalajara el Mundial se jugará en la cancha, se ganará en la calle y se vivirá con la gente
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.