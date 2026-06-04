Aconsejan reforzar medidas sanitarias rumbo al Mundial

LOS EXPERTOS Rosa María Wong y Jorge Baruch, la conferencia de la UNAM, ayer

Ante la llegada de millones de visitantes durante la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que la prevención será la principal herramienta para reducir riesgos sanitarios asociados a la movilidad masiva de personas entre México, EU y Canadá.

Durante la conferencia “Recomendaciones Sanitarias para Viajeros Internacionales FIFA 2026”, realizada en la Facultad de Medicina, Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica, y Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, expusieron los desafíos de salud pública que acompañarán al torneo.

El Dato: El Mundial 2026 inicia el jueves 11 de junio en el Estadio CDMX, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Wong Chew señaló que el Mundial representa uno de los eventos de concentración humana más grandes de la historia reciente, con una expectativa de alrededor de 5.5 millones de asistentes que se desplazarán entre las sedes de los tres países anfitriones.

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La especialista destacó que uno de los principales focos de atención será el sarampión, una de las enfermedades más contagiosas que existen, además de padecimientos respiratorios cuya, propagación se ve favorecida por la alta concentración de personas en aeropuertos, transporte público y espacios cerrados.

La académica también alertó sobre enfermedades gastrointestinales asociadas al consumo de agua o alimentos contaminados, entre ellas la fiebre tifoidea y la hepatitis A, riesgos que suelen incrementarse en eventos de gran afluencia turística.

Baruch Díaz aseguró que la mayoría de los riesgos sanitarios, vinculados al Mundial, son prevenibles mediante acciones sencillas de preparación y autocuidado.

SUGERENCIAS PARA VIAJEROS ı Foto: Especial

El especialista recomendó que los viajeros internacionales consulten a un médico entre cuatro y ocho semanas antes de su desplazamiento.

Explicó que diversos estudios científicos muestran que quienes reciben orientación médica preventiva especializada, reducen hasta en 78 por ciento la probabilidad de sufrir problemas de salud.

Asimismo, subrayó la importancia de contratar un seguro médico internacional, ya que estadísticamente uno de cada diez viajeros requiere atención médica durante una estancia en el extranjero.

El académico también abordó los riesgos asociados a las infecciones de transmisión sexual, durante eventos masivos internacionales. Indicó que entre el 60 y 70 por ciento de los viajeros reportan relaciones sexuales casuales en sus desplazamientos, por lo que insistió en el uso del condón y en la importancia de conocer la disponibilidad de tratamientos preventivos contra el VIH, como la profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP).

Finalmente, ambos especialistas coincidieron en que la hidratación constante, el consumo de alimentos bien cocidos, la protección contra el calor extremo, el uso de repelente en zonas con presencia de mosquitos y la actualización de esquemas de vacunación, serán medidas fundamentales para garantizar una experiencia segura en el Mundial de 2026: “La prevención será nuestra mejor defensa”.