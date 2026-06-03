Vero Delgadillo anuncia que en Guadalajara el Mundial se jugará en la cancha, se ganará en la calle y se vivirá con la gente.

El Mundial 2026 no sólo se vivirá en la cancha, sino también en las calles, mercados, comercios, fonditas, tiendas de abarrotes y comunidades, aseguró la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo.

Para que la Copa del Mundo llegue a cada rincón de Guadalajara, acotó, se tiene preparada una estrategia integral de seis acciones prioritarias:

Fondo Mundialista

Impulso a la economía local

El Mundial en tu local

Sabores Tapatíos

Impulso Tapatío

El Mundial en tu colonia

Con estas acciones, el Gobierno impulsará el comercio local y promoverá beneficios directos para las y los tapatíos durante.

Vero Delgadillo explicó que la máxima justa del futbol representa una oportunidad para generar crecimiento y derrama económica; sin embargo, el objetivo principal es que Guadalajara se proyecte al mundo y que la visita de miles de turistas deje una huella positiva en las 11 Comunidades de la Ciudad.

“Que Guadalajara sea el Mundial, que los goles no solo se metan en la cancha, sino también en los negocios, en las tienditas y en las fonditas; que los comercios sean quienes se lleven los goles y que las y los tapatíos sean quienes los anoten.

“Estamos convencidas y convencidos que, si trabajamos en equipo con ustedes e impulsamos juntas y juntos estas estrategias, sin duda vamos a lograr que el Mundial se juegue en la cancha, se viva en la calle y se quede con la gente", afirmó la Presidenta.

Serán más de 60 actividades gratuitas

Destacó que Guadalajara contará con más de 60 actividades gratuitas, distribuidas en más de 40 espacios públicos, con el objetivo de que las y los visitantes nacionales e internacionales amplíen su estancia en la ciudad, incrementando así la derrama económica y los beneficios para las familias tapatías.

“Esta estrategia general que estamos impulsando en Guadalajara busca que el Mundial genere el mayor número de beneficios posibles para las y los tapatíos. Para nosotros, el Mundial no solo se trata de los cuatro partidos que albergará la ciudad.

“Si los turistas solo vinieran a los juegos, se perderían la oportunidad de conocer la grandeza de Guadalajara, de conocer a la ciudad más mexicana. Por eso estamos haciendo este esfuerzo, para beneficiar principalmente al comercio local y a las vecinas y vecinos de esta gran ciudad", apuntó la Presidenta.

Las acciones clave en Guadalajara por el Mundial 2026

La estrategia se basa en seis acciones clave para impulsar distintos frentes:

Fondo Mundialista : Guadalajara convertirá parte de la derrama económica generada por el Mundial en inversión para sus comunidades. A través de ingresos extraordinarios vinculados a la actividad turística, se prevé integrar un fondo especial de entre 20 y 30 millones de pesos para rehabilitar unidades deportivas. Las y los vecinos decidirán cuáles serán los espacios a intervenir.

Impulso a la economía local : Se ampliarán horarios de operación para que los negocios puedan permanecer abiertos hasta la medianoche, generando mayores ingresos y permitiendo que la derrama mundialista llegue directamente al comercio local.

El Mundial en tu local : Se impulsarán apoyos para que comercios de Guadalajara formen parte de la fiesta más grande del futbol. Fondas, cenadurías, taquerías y otros negocios podrán acceder a un fondo especial para transmitir todos los partidos del Mundial , atrayendo más clientes y fortaleciendo la economía local.

Sabores Tapatíos : Durante los 39 días del Mundial , la gastronomía de Guadalajara tendrá un espacio especial para encontrarse con visitantes locales, nacionales e internacionales. En un pabellón ubicado en el tradicional barrio del Santuario participarán alrededor de 180 negocios gastronómicos locales bajo un esquema de rotación.

Impulso Tapatío : Se instalará un pabellón en Avenida Chapultepec para que cerca de 200 emprendedores y emprendedoras locales exhiban y comercialicen sus productos ante visitantes de todo el mundo.

El Mundial en tu colonia: Se llevarán actividades recreativas, deportivas y culturales a distintas comunidades de la ciudad, incluyendo juegos, dinámicas, arte, cultura y activaciones para fortalecer la convivencia vecinal.

La Dirección de Cultura se sumará a esta estrategia con actividades de temática mundialista en museos, galerías urbanas, conciertos, exposiciones, presentaciones teatrales y muestras artísticas en distintos puntos de Guadalajara.

Además, en coordinación con el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), se realizarán torneos de videojuegos, futbolito e intercambios de estampas y coleccionables relacionados con el fútbol en diversas sedes deportivas de la ciudad.

Adicionalmente, el 7 de junio se llevará a cabo, en el Estadio Jalisco la carrera “5K Guadalajara Mundialista”, mientras que el 21 de junio se realizará la competencia "7.5K Adidas Hub Sports" en los Arcos de Zapopan.

La Dirección de Turismo también participará con recorridos por los barrios tradicionales de Guadalajara, así como con serenatas y presentaciones musicales en distintos puntos del Centro Histórico.

Asimismo, el próximo 6 de junio, de 19:00 a 23:00 horas, se desarrollará una edición mundialista de "Bien de Noche“, que abarcará desde Paseo Alcalde, por Avenida Juárez, hasta Avenida Vallarta.

A estas acciones se suman los murales mundialistas impulsados en colaboración con Comex, obras realizadas por talento local que buscan recuperar espacios públicos, fortalecer la identidad barrial y resignificar el entorno urbano.

El evento protocolario contó con la participación de David Mendoza, Coordinador General de Desarrollo Económico; Mariana Orozco, Directora de Emprendimiento y Desarrollo Económico; Carlos González, Director de Cultura; y David Prado, Director General de COMUDE, además de regidores, vecinos de Guadalajara y representantes del sector comercial.

Con esta estrategia, el Gobierno de Guadalajara encabezado por Vero Delgadillo reafirma su compromiso de hacer de esta justa deportiva el Mundial de las y los tapatíos.

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JVR