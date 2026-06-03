Mundial 2026 aporta 0.1 puntos al PIB

La participación de México como una de las sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026, contribuirá con 0.1 puntos porcentuales al crecimiento económico del país previsto para este año, en un contexto marcado por la desaceleración de la actividad productiva, señaló Banamex en un análisis de su departamento de Estudios Económicos.

La institución financiera estimó que, sin el impulso asociado al evento deportivo más importante del planeta, la economía mexicana crecería 1.2 por ciento en 2026; sin embargo, en su lugar, podría crecer en 1.3 por ciento.

El efecto provendrá de una mayor actividad vinculada al entretenimiento, servicios, turismo, medios de comunicación y consumo relacionado con el futbol. El estudio destaca que el futbol se ha consolidado como una actividad económica relevante en México. Tan sólo en 2024 generó un Valor Agregado Bruto de 52 mil 640 millones de pesos, equivalente a 0.16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, una contribución superior a la de varias industrias culturales y de entretenimiento.

6 mil mdp anuales pagan las televisoras por transmisión

Asimismo, explicó que la mayor parte del valor económico asociado a este deporte se concentra en los medios de comunicación los cuales aportan una tercera parte de la actividad generada por este sector, seguidos por el futbol profesional, la televisión de paga y las actividades recreativas vinculadas a este deporte.

Además, al incorporar los efectos indirectos sobre proveedores y el gasto realizado por trabajadores vinculados a esta industria, el impacto total del futbol podría ascender hasta 0.45 por ciento del PIB, reflejando la capacidad de esta actividad para detonar cadenas de valor en distintos sectores de la economía.

Banamex señaló que el Mundial representa un ejemplo de cómo las industrias del entretenimiento y los contenidos pueden adquirir relevancia macroeconómica. En ese sentido, el torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá no sólo atraerá reflectores deportivos, sino que también aportará un impulso adicional a la actividad económica nacional en un año de crecimiento moderado.