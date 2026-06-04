Edomex despliega operativo de seguridad con cámaras, drones y lectores de placas durante el Mundial

El Gobierno del Estado de México anunció un operativo especial de seguridad para el Mundial de Futbol, con el despliegue de más de mil 500 elementos y 238 unidades que realizarán labores de vigilancia en corredores turísticos, aeropuertos y rutas estratégicas de la entidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros durante las actividades relacionadas con la máxima fiesta del futbol.

Como parte de la estrategia “Estadio de México, Destino Futbolero”, el dispositivo contará con tecnología de última generación, entre la que destacan más de 5 mil cámaras con inteligencia artificial, drones tácticos, más de 49 mil botones de pánico y lectores de placas vehiculares, herramientas que permitirán reforzar el monitoreo y la respuesta ante cualquier incidente.

Las labores de vigilancia se llevarán a cabo en coordinación con la Guardia Nacional y las policías municipales. Autoridades estatales señalaron que, aunque el Estado de México no será sede de partidos mundialistas, la entidad se suma al esfuerzo nacional para ofrecer condiciones seguras a los miles de turistas que llegarán al centro del país con motivo del torneo.

Además del blindaje de seguridad, el gobierno encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez estima una derrama económica cercana a los 8 mil millones de pesos derivada de las actividades vinculadas al Mundial y prepara una agenda turística y cultural para posicionar a la entidad como uno de los principales destinos de la justa deportiva.

Te puede interesar

Blindan Edomex 1,500 agentes por el Mundial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR