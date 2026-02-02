La Cineteca Nacional presenta un Ciclo de Cine Cubano Clásico

Una importante selección de la producción cinematográfica de Cuba se presenta en la Cineteca Nacional (sede Xoco) hasta el próximo 8 de febrero en un ciclo que revisa algunas de las obras más influyentes de su historia. La muestra propone un recorrido fundamental de la cinematografía de la isla, reconocida por su peso histórico y su aportación estética a la escena latinoamericana.

La retrospectiva se exhibirá en la sede Xoco, hasta el 8 de febrero de 2026, con una función diaria, que inició el viernes 30 de enero con Memorias del subdesarrollo; continuó el sábado31 de enero con Lucía; y el domingo 1 de febrero con Soy Cuba. El martes 3 de febrero se exhibirá De cierta manera; el miércoles 4, La última cena; el jueves 5, Retrato de Teresa, y el viernes 6, Se permuta.

El sábado 7 de febrero se presentará un programa de cortometrajes documentales que incluye ¡Now!, Ociel del Toa, Coffea arábiga, Y tenemos sabor y El arte del tabaco. El ciclo concluirá el domingo 8 de febrero con una nueva proyección del largometraje animado Vampiros en La Habana y el legendario filme nominado para el Premio Oscar Fresa y chocolate.

“Es una muestra histórica del cine cubano en una selección de títulos clásicos como las legendarias Memorias del subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea; Lucia, de Humberto Solas; La última cena, de Tomás Gutiérrez Alea; y el filme de reconocimiento internacional Fresa y chocolate, de Carlos Tabio/Gutiérrez Alea. Los jóvenes tienen la oportunidad de acercarse a una trascendente selección de cine cubano y los cinéfilos experimentados volverán a ver ahora algunas de estas producciones restauradas”, expresó en entrevista con La Razón, Nelson Carro Rodríguez, director de Difusión y Programación de la Cineteca Nacional.

El ciclo se complementa con exposiciones dedicadas al Cartel Cubano de Cine: en la sede de Xoco (vestíbulo de la sala 2) se exhibe la muestra Cartel Cubano de Cine: Arte nuevo para una revolución diferente, que presentan en conjunto la Cineteca Nacional, la Embajada de Cuba en México y el ICAIC. Se trata de 15 carteles realizados entre 1964 y 1993 por artistas fundamentales de distintas generaciones: Raúl Martínez, René Portocarrero, Eduardo Muñoz Bachs, Alfredo Rostgaard, Antonio Pérez González Ñiko, René Azcuy, Nelson Ponce y Ernesto Ferrand, y da cuenta de los afiches cinematográficos como una forma de arte público surgida al margen de la lógica comercial.

En la Cineteca Nacional Chapultepec (vestíbulos de las salas 3 y 4) se puede apreciar la instalación del Cartel Cubano de Cine Internacional, que amplia el diálogo visual y cultural de los diseñadores plásticos de la Isla en la dilucidación de la producción cinematográfica mundial de los años 60/80 del siglo pasado.

“Este Ciclo de Cine Cubano se suma a la vocación de la Cineteca Nacional como espacio de preservación, exhibición y formación de públicos, al ofrecer a las audiencias mexicanas la oportunidad de revisitar la cinematografía clave de Cuba a través de sus obras más representativas e innovadoras”, concluyó Carro Rodríguez.

Para conocer horarios y funciones, consulta la programación en cinetecanacional.net y en las redes sociales de la institución.

