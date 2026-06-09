México 86 cuenta cómo México logró 2.º Mundial

PREVIO a la llegada del Mundial de futbol por tercera ocasión a suelo mexicano, Netflix estrenó México 86, que combina hechos reales y personajes ficticios para contar en tono mayormente de comedia la historia detrás de la segunda vez en la que la competencia se llevó a cabo en nuestro país.

En entrevista con La Razón, el actor haitiano Faustin Pierre compartió que para darle vida en la pantalla a su personaje, investigó sobre la historia de cómo México consiguió su segundo Mundial y buscó enfocarse más en los diálogos. “Intenté meterme en esa persona con la que tuvieron que negociar para que votara a favor de la delegación mexicana, primero manejé elementos muy fuertes de negociación a nivel económico y luego lo llevé a un momento de preocupación y duda”, contó.

El Dato: El guion está inspirado en El 86: el año en que México cambió al mundo, de Francisco Javier González.

“Mi personaje realmente duda acerca de si debe favorecer a México, pero ahí entra un poco la corrupción y el dinero se vuelve un medio muy importante para que otorgue su voto”, señaló.

Sobre la oportunidad de filmar al lado de Diego Luna, Pierre afirmó que “prestaba atención a sus reacciones, diálogos y a lo que podía expresar a través de un gesto o movimiento y aprendí a través de eso también, fue para mí un momento de alegría y orgullo en el set”, mientras que trabajar con el director Gabriel Ripstein, a quien describe como inteligente y sencillo, “fue inspirador y sus indicaciones me ayudaron para actuar mejor y hacer lo que él estaba buscando como director”, expresó.

Para el actor, aficionado al futbol que llegó a jugarlo en su natal Haití, “los mundiales siempre son momentos muy emocionantes y relaciono [ese deporte] mucho con el cine porque el jugador tiene una intención de pasar la pelota para que otro anote un gol y realmente cuando estás en el set debes pensar de una manera similar a la de un futbolista para lograr lo que quieres expresar, creo que tanto en el futbol como en el cine la gente puede expresar sus emociones”.

Dijo que el tiempo que durará el Mundial “es una gran época para estar en México”.