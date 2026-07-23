¿Qué le pasó a Sebastián Yate de Survivor México? Así fue el momento en que se desmayó | VIDEO

Sebastián Yate preocupó a sus compañeros de Survivor México, pues sufrió un accidente en el que se desmayó y tuvieron que trasladarlo a un hospital para que fuera valorado por los médicos.

Todo sucedió duran la prueba del Juego por la Recompensa, en la que las dos tribus, tanto Halcones como Jaguares, tenían que competir para ganarse unas monedas con las que podían ir a comprar alimentos en un mercado, pero había más que solo alimentos, sino un reliquia.

Así fue el momento en el que Sebastián Yate se desmayó en Survivor México

Durante el juego los participantes tenían que seguir las indicaciones de otro de sus compañeros sin ver nada, solo guiarse por las instrucciones y la voz de su compañero.

Sebastián Yate estaba en el campo de juego cuando de repente se desvaneció y quedó tendido sobre la arena.

Los participantes del equipo Jaguar inmediatamente se acercaron para auxiliar a Sebastián. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando Sebastián no podía ni hablar y con palabras torpemente articuladas dijo que no veía nada.

¡Sebastian cayó inconsciente! 🔥 El cuerpo médico atendió al Sobreviviente y a Tzasna, quien también tuvo una herida. #SurvivorMéxico EN VIVO AHORA 📺 https://t.co/sUSh7FXBed

Disfruta todo Survivor en Disney+ pic.twitter.com/7uogXKTruD — Survivor México (@mexico_survivor) July 24, 2026

Se intentaba levantar, pero no podía, Tzasna Carrasco fue la primera que se acercó a Sebastián para auxiliarlo, pero al ver que él no podía hablar ni levantarse, entonces fue cuando ella se asustó, además de que ella se abrió la mano y tuvieron que darle puntadas.

Warrior, el conductor del programa, no demoró en llamar al equipo de emergencia para que atendieron al sobreviviente.

¿Qué le pasó a Sebastián Yate de Survivor México?

Los médicos del programa atendieron rápidamente a Sebastián, el primer diagnóstico fue que el actor sufrió un golpe de calor y por lo tanto se encontraba deshidratado.

Sebastián, cuando reaccionó, lo primero que preguntó fue que si se había golpeado la cabeza, pero los médicos lo tranquilizaron y le dijeron que no.

Luego de que el participante volvieran sí, los doctores del programa lo subieron a una ambulancia y se lo llevaron a un hospital para que reciba atención.

Se espera que en el próximo capítulo se de a conocer el estado de salud de Sebastián Yate y se determine si él puede volver a la competencia.

Te puede interesar: