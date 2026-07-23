Esta sexta edición de La Velada del Año está llena de emoción e intriga, pues veremos 10 combates de box en los que creadores de contenido y streamers de habla hispana lo dejarán todo en el ring.

Sin embargo, previo a la gran noche en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, es fundamental que se todos los participantes se encuentren en el peso indicado en el acuerdo previo. Conoce a qué hora es el pesaje y quiénes se subirán al ring este sábado.

¿A qué hora es el pesaje de La Velada del Año 2026?

La ceremonia de pesaje de La Velada del Año VI se celebrará el viernes 24 de julio a las 11:30 am (tiempo del centro de México). Los 20 participantes, sin excepción, se subirán a la báscula frente a las cámaras para que no haya ventaja ni desventaja entre ellos el día de la pelea.

Puedes seguir la ceremonia en vivo a través de las cuentas oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok.

Al finalizar el pesaje podrás presenciar la última ronda de declaraciones entre los creadores de contenido y streamer, así como el careo oficial previo a sus peleas.

Combates confirmados para La Velada del Año 2026

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clerss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Viruzz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Rivers vs. Roro

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. Grefg

¿Cuándo y a qué hora ver La Velada del Año 6?

La Velada del Año 6 se llevará a cabo el 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España. Los horarios varían según el país en el que te encuentres, pero para México, será a las 11:00 am, tiempo del centro del país.

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