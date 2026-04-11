¡Terrible! Boxeador se desploma antes de ceremonia de pesaje y es llevado de emergencia al hospital

El boxeador estadounidense Brandon Adams fue hospitalizado de emergencia después de haberse desplomado en la habitación de un hotel en Las Vegas, Nevada, momentos antes de la ceremonia de pesaje para su pelea contra el irlandés Caoimhin Agyarko.

Por este incidente, el combate entre Brandon Adams y Caoimhin Agyarko fue cancelado. El mismo se llevaría a cabo en The Cosmopolitan de Las Vegas, en el evento “Night of Champions” de DMG Boxing.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



Adams vs. Agyarko has been canceled for tomorrow night.



Our thoughts and prayers are with Brandon Adams. 🙏 pic.twitter.com/bBi6sGPE23 — PPV.COM (@ppv_com) April 10, 2026

¿Cuál es el estado de salud del boxeador que se desplomó?

El equipo de Brandon Adams reveló en un comunicado oficial que el boxeador de 36 años de edad tuvo dolores en el pecho antes de desplomarse. Fue trasladado de urgencia a un hospital, en el que recibe tratamiento vía intravenosa. Su condición es estable.

TE RECOMENDAMOS: Golf Rory McIlroy pierde ventaja en tercera ronda del Masters de Augusta y su bicampeonato corre peligro

“(Brandon Adams) está absolutamente devastado por no poder participar en esta pelea”, indicó su equipo en el comunicado.

“Lo dio todo durante este campamento de entrenamiento y estaba ansioso por situarse a las puertas de una oportunidad por el título mundial. Envía su solidaridad a su oponente, Agyarko, quien viajó desde el extranjero para competir, y espera con ilusión que este combate pueda concretarse tan pronto como él se haya recuperado”, se lee también en el mensaje emitido por el equipo de Brandon Adams.

La pelea entre Brandon Adams y Caoimhin Agyarko era uno de los más esperadas de este fin de semana, pues el vencedor ganaría el derecho de ser el retador obligatorio al título que ostenta el inglés Josh Kelly.

Equipo de Brandon Adams manda mensaje a oponente

La situación para Caoimhin Agyarko dio un giro tras lo ocurrido con Brandon Adams. El pugilista irlandés había viajado desde el extranjero para el que sería su debut en Estados Unidos y la pelea más importante de su carrera profesional hasta el momento.

Ante la inesperada cancelación, el equipo de Brandon Adams mandó un mensaje de solidaridad al irlandés, a quien se le externó el deseo de reprogramar la pelea tan pronto como la salud del estadounidense lo permita.

EVG