Rory McIlroy pierde ventaja en tercera ronda del Masters de Augusta y su bicampeonato corre peligro

El golfista norirlandés Rory McIlroy comenzó la tercera ronda del Masters de Augusta con una ventaja récord de seis golpes tras 36 hoyos. La delantera se había esfumado para cuando salió del green del hoyo 11.

Con una sorpresa tras otra, el Masters pasó el sábado de ser un monólogo para convertirse en una discusión entre más golfistas que buscan ceñirse la chaqueta verde este domingo.

Shortly after a third-round 73, Rory McIlroy is already back to work grinding in the Tournament Practice Area at Augusta 🫡 pic.twitter.com/oZFmqaGJHi — Golf Channel (@GolfChannel) April 11, 2026

Rory McIlroy estuvo en varios lugares indeseables durante la tercera ronda, desde la trampa de agua hasta zonas complicadas. De todos esos sitios, el peor fue el peldaño que comparte ahora con el estadounidense Cameron Young.

Cameron Young alcanza a Rory McIlroy

Rory McIlroy perdió una ventaja récord del Masters de Augusta tras 36 hoyos. Tropezó con un 73.1 sobre par, algo sorprendente considerando que fue la tercera ronda con menor puntuación en la historia de Augusta National, 70.63.

Cameron Young estaba ocho golpes atrás al inicio y escribió una ronda de 65, que incluyó un bogey en el hoyo 15, par 5, cuando su cuña se quedó corta y rodó de vuelta al agua. Pero tomó la delantera con un birdie de 20 pies en el 16, sólo para que McIlroy lo alcanzara al final.

“No tuve todas conmigo hoy”, se lamentó Rory McIlroy antes de irse al campo de prácticas para averiguar qué salió mal. Es último en el campo con precisión desde el tee entre los 54 jugadores que pasaron el corte.

Cameron Young birdies No. 16 to reach 11 under par. #themasters pic.twitter.com/5j8NQ13Jt8 — The Masters (@TheMasters) April 11, 2026

“Hay muchos jugadores con opciones mañana. Sigo empatado con el mejor marcador de cara a mañana, así que no puedo olvidarlo”, agregó. “Pero sí sé que voy a tener que estar mejor si quiero tener una oportunidad de ganar”.

Masters de Augusta promete cierre de alarido

Aun así, éste no fue el día que nadie esperaba de Rory McIlroy. Sólo dos jugadores estaban a seis golpes del campeón del Masters de Augusta al comenzar la tercera ronda. Había nueve jugadores a menos de esa distancia de McIlroy y Young cuando terminó el día salvaje.

Ambos quedaron con un acumulado de 205 impactos, 11 bajo par, uno por delante de Sam Burns, que jugó sin bogeys para un 68. Shane Lowry, que hizo un hoyo en uno en el sexto hoyo, par 3, para convertirse en el primer jugador en tener un par de ases en el Masters, escribió un 69 y estaba a dos golpes.

Y de repente muy metido en la pelea estaba el jugador número 1 del mundo, Scottie Scheffler, quien tuvo su ronda más baja en el Masters con un 65 pese a no hacer birdie en los pares 5 de los últimos nueve hoyos por tercer día consecutivo.

EVG