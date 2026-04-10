Rory McIlroy inicia Masters con mira en bicampeonato

EL DE IRLANDA del Norte, en una de sus ejecuciones, ayer, en el campo principal de Augusta.

RORY MCILROY sigue celebrando en Augusta National como el campeón defensor y ayer encontró algo más para saborear: un 67 de 5 bajo par, su mejor inicio en el Masters en 15 años, para compartir el liderato con Sam Burns.

Rory McIlroy acertó sólo a cinco fairways, pero aun así logró asentarse en su vuelta cuando sacó una madera 3 desde el primer corte, por encima de la colina y hasta el green en el hoyo 8, par 5. Eso preparó el primero de cinco birdies en un tramo de ocho hoyos en un día en el que sacó casi todo lo que podía de su ronda.

El Tip: Justin Rose, dos veces perdedor en desempate en el Masters, vislumbró la cima pero perdió tres golpes en los últimos cinco hoyos y tuvo que conformarse con un 70.

Sólo otro jugador en los últimos 10 años (Hideki Matsuyama en 2021) firmó 67 atinando sólo cinco fairways. A McIlroy no le molestó en lo más mínimo. Había cierta libertad en su swing nada contribuye tanto a eso como, por fin, lucir una chaqueta verde del Masters.

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“Creo que ganar un Masters hace que sea más fácil ganar el segundo”, dijo Rory McIlroy. “De verdad. Es difícil decirlo porque todavía hay golpes ahí fuera con los que te sientes un poco tenso, y simplemente tienes que plantarte y comprometerte a hacer un buen swing y no preocuparte realmente por dónde va.

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“Pero creo que para mí es más fácil hacer esos swings y no preocuparme por dónde van cuando sé que puedo ir al vestuario de campeones y ponerme mi chaqueta verde al final del día”, dijo.

Sam Burns estuvo entre los que salieron temprano. Jugó los pares 5 con tres birdies y un eagle, y terminó con su puntuación más baja en su quinta participación en el Masters de Augusta.

“Históricamente, la gente que tiene éxito aquí juega muy bien los pares 5, y hoy pudimos hacerlo. Así que es una buena receta en este campo”, comentó Burns.

Scottie Scheffler, el número 1 del mundo y quien busca una tercera chaqueta verde en los últimos cinco años, estaba 3 bajo par luego de tres hoyos en la tarde más exigente, cuando las ráfagas ligeras empezaron a jugar malas pasadas y los greens se resecaron. Tuvo un bogey y 14 pares el resto del camino para un 70.