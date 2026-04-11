Tigres humilla a Chivas con goleada en el Volcán y vuelve a la senda del triunfo; resumen y goles

Ángel Correa festeja su gol en el triunfo de Tigres sobre Chivas.

Los Tigres volvieron a la senda del triunfo en la Liga MX, y lo hicieron con una goleada de 4-1 sobre el líder Chivas en el Estadio Universitario, con lo que pusieron fin a una racha de tres partidos sin triunfo en el Torneo Clausura 2026. Guadalajara sigue puntero, pese al doloroso descalabro.

Juan Brunetta abrió los cartones para poner en ventaja a los de casa al minuto 16, al cerrar la pinza en el área tras una pantalla de Rodrigo Aguirre.

Así fue el primer zarpazo de los TI-GUE-RES. 🐯💥



La pantalla del Búfalo uff... 😤



Aquí les dejo el gol de Brunetta con el que se adelantó @TigresOficial.#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #TIGCHI | #J14pic.twitter.com/fSboCC0iKW — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 11, 2026

Grítenlo, Chivahermanos, que este es un AUTÉNTICO GOLAZO. 💥🐐



¡Qué volea de Aguirre para el deleite de los aficionados de @Chivas! ❤️🤍#ConMéxicoC26 | #TIGCHI | #J14 pic.twitter.com/ZQrsgUu5zj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 11, 2026

Pero las Chivas reaccionaron pronto y al minuto 25 consiguieron la igualada con un disparo picado de Daniel Aguirre a pase de Bryan González.

Tigres recupera la ventaja y golea a las Chivas

Tigres recuperó la ventaja antes del descanso. Rodrigo Aguirre venció al Tala Rangel con un certero remate de cabeza a un centro del argentino Ángel Correa al minuto 42.

Fue precisamente Ángel Correa el encargado de convertir el 3-1 para los de la UANL. Corrían los primeros segundos de la parte complementaria cuando el campeón del mundo anotó con un remate de cabeza picado y a contrapié, a servicio de Juan Brunetta.

Si buscas en el diccionario "GOL DE VESTIDOR SEGUNDO TIEMPO", te sale este tanto de los @TigresOficial. 🤓📚



¡Qué noche de Angelito Correa, dos asistencias y un gol! 😤🐯#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #TIGCHI | #J14 pic.twitter.com/TYA4iNhO6C — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 12, 2026

¡Gool de Tigres!



Brunetta aprovecha la contra y anota el cuarto para sentenciar el juego#MásAcciónMásDiversión #SabadoFelino@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP



EN VIVO: https://t.co/KgH00iKJ1s pic.twitter.com/GU4weTZ3s1 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 12, 2026

Juan Brunetta sentenció el encuentro con su doblete al 10 minutos del desenlace, cuando al 80′ abatió al Tala Rangel con un tiro raso de derecha en el área, tras asistencia de Fernando Gorriarán.

Lo que sigue para Tigres y Chivas

Tigres tiene una semana importantes, pues el próximo miércoles 15 de abril visita al Seattle Sounders en la vuelta de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, duelo al que llega con ventaja de 2-0.

Dos días después, los dirigidos por Guido Pizarro visitan Aguascalientes para medirse ante el Necaxa en la Jornada 15 de la Liga MX. Chivas juega un día después como local en el Estadio AKRON en contra del Puebla.

EVG