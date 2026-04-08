Tigres vence al Seattle Sounders en los cuartos de final de ida de la Concacaf Champions Cup; resumen y goles

Jugadores de Tigres celebran uno de los goles ante Seattle Sounders en la Concacaf Champions Cup

Los Tigres de la UNAL arrancaron con el pie derecho los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup al vencer en la ida 2-0 al Seattle Sounders, con lo que ponen pie y medio en las semifinales del certamen de la zona.

Luego de una primera parte complicada, el equipo mexicano abrió el marcador al 51’, arrancando la segunda mitad, gracias a Jonathan Ozziel Herrera, quien definió de pierna derecha dentro del área rival. Un toque con el pie abierto para vencer al portero suizo Stefan Frei.

Oziel Herrera anota el primero para Tigres… ⚽️ pic.twitter.com/p1zulnAOi0 — Adal Franco ☀️ (@AdalFrancoESPN) April 9, 2026

En los primeros 45 minutos los Tigres se salvaron de un par de sustos. Nahuel Guzmán fue clave para que no cayera la portería regia. El Seattle Sounders, campeón del torneo de la Concacaf en 2022, estaba presionando mucho, obteniendo espacios en ataque, aunque sin lograr ser efectivos.

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Los minutos pasaban y ninguno de los dos equipos pudo romper el cero antes del descanso. Los de la UANL se perdieron un gol cantado luego que el delantero Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina en Qatar, falló de manera estrepitosa un penalti. Impactó mal esl esférico y lo voló.

Los Incomparables salieron con ánimos renovados gracias al empuje de su gente y obtuvieron un tanto tempranero en el complemento para sorprender al representante de la MLS. Ozziel Herrera, tras una asistencia de taquito de Correa, rompió el empate en el Estadio Universitario.

🚨🐯 | GOL: ¡CENTRO DE Juan Brunetta Y REMATE DE Joaquim PARA EL SEGUNDO DE Tigres UANL!



⏱️ 75’ | Tigres UANL 2-0 Seattle Sounders FC pic.twitter.com/QbeJPZNmFx — 𝓟𝓐𝓣 🗽 (@Darts2Leek) April 9, 2026

Tras el gol el Seattle Sounders se animó a ir al ataque y por poco consiguen sorprender. Una jugada al 62’ pudo terminar en anotación, pero El Patón Guzmán fue factor al realizar una gran atajada en un contraataque de los estadounidenses. Corrió de un lado a otro de su portería, el meta argentino detuvo el esférico, estirando la ventaja de los locales.

La escuadra comandada por Guido Pizarro aumentó la ventaja en el marcador al 76’ con un cabezazo del defensor Joaquim Henrique. El brasileño remató con fuerza en un tiro de esquina y nada pudo hacer el portero Frei para detener el balón.

El partido de vuelta entre Tigres y Sounders se realiza en el Lumen Field, casa de los estadounidenses, el próximo 15 de abril. La cancha ubicada en Seattle se le complica a los equipos mexicanos, por lo que era importante que los de la Liga MX llegaran con ventaja.

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