¡OFICIAL! Mauricio Culebro deja la presidencia de Tigres para llegar a la MLS

Luego de una gestión de cinco años Mauricio Culebro dejará la presidencia de los Tigres de la UANL. A partir el 1 de junio termina la etapa de Culebro en la directiva del equipo regio, que informó de los cambios que se vienen en un comunicado en redes sociales.

“Mauricio Culebro iniciará una nueva etapa profesional como Presidente de futbol soccer de AMB Sports and Entertainment, propietarios del Atlanta United en la MLS, del equipo de expansión de Atlanta en la NWSL, de los Atlanta Falcons, y del Estadio Mercedes Benz entre otros”, dice el comunicado.

Este cambio forma parte de una transición planificada orientada a dar continuidad al proyecto deportivo de Tigres. El nuevo presidente es Carlos Emilio González, quien asume el 1 de junio y reportará a Mauricio Doehner, Presidente del Comité de enlace Cemex-Sinergia Deportiva.

“Carlos es un ejecutivo con amplia trayectoria internacional y más de tres décadas de experiencia liderando operaciones de Cemex en distintos mercados en cuatro continentes. Su perfil combina visión estratégica, liderazgo y capacidad de ejecución, cualidades que serán clave para encabezar una nueva etapa de crecimiento institucional”, dice Tigres.

Carlos Emilio González dijo que ser el nuevo presidente de Los Incomparables “representa el mayor honor de mi vida profesional”.

Mauricio Culebro en su presentación como presidente de Tigres ı Foto: Mexsport

“Integrarme a una institución con tanta historia, impacto social y relevancia en el futbol implica una gran responsabilidad, que asumo con gran compromiso”, señaló González.

Además Carlos Valenzuela asumirá el cargo de Vicepresidente Ejecutivo del Club. Valenzuela cuenta con más de 15 años en la industria del futbol, lleva una trayectoria exitosa de 7 años en Tigres, y es un consultor de FIFA a nivel mundial para el desarrollo del futbol internacional, aportando una visión global que permitirá asegurar continuidad, innovación y evolución en esta nueva etapa.

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