¡MILAGRO! Tigres remonta ante Cincinnati en la Concacaf Champions Cup con un golazo de Gorriarán al 99′

Los Tigres siguen con vida en la Concacaf Champions Cup. A pesar de que sufrieron en el segundo tiempo con el gol de Kevin Denkey, los Universitarios lograron un marcador final de 5-1, gracias al golazo de Fernando Gorriarán al minuto 99, para avanzar a los cuartos de final de la competencia.

La búsqueda de la remontada inició temprano en el partido, pues al minuto 5 de tiempo corrido apareció Rodrigo ‘El Búfalo’ Aguirre para poner el primer tanto de la noche. Diego Lainez mandó un pase a profundidad para Jesús Garza, quien mandó un servicio raso y en el segundo poste apareció el delantero uruguayo para poner el primer tanto en la cuenta de los locales.

La ilusión de la afición universitaria incrementó al minuto 10 de tiempo corrido, pues Ozziel Herrera condujo la pelota por toda la banda izquierda y, al momento de llegar al área, recortó a su rival para sacar un disparo colocado al poste de Roman Celentano, con el que estaban a un gol de mandar el encuentro al tiempo extra.

Llegó el medio tiempo y los Tigres tenían la mitad del trabajo realizado, pero sabían que un gol del Cincinnati los obligaba a meter cinco tantos en este encuentro, así que un minuto después de iniciar la parte complementaria, Ozziel Herrera volvió a aparecer en el encuentro y con un disparo, nuevamente, desde fuera del área al ángulo izquierdo de la portería puso la anotación que igualaba el global.

Mientras que, tres minutos después, al 49′ de juego, Rodrigo Aguirre también marcó su doblete en el cotejo, el exjugador del América recibió un centro certero por parte de Ozziel Herrera y con un remate de tijera colocó la esférica al poste más lejano del arquero rival. Con esta anotación, los Universitarios ya tenían su pase a la siguiente fase.

Sin embargo, la fiesta en el Volcán se apagó al 65′ de juego, pues Kevin Denkey marcó el tanto que puso en aprietos a los Tigres, ya que con 25 minutos por jugarse en el encuentro, el equipo de Guido Pizarro necesitaba un gol más si no querían quedar fuera de la competencia por el gol de visitante.

El tiempo se agotaba y los Tigres estaban más cerca de quedar eliminados, pero en el tiempo de compensación, a un minuto de culminar el agregado, André-Pierre Gignac habilitó a Fernando Gorriarán dentro del área y el uruguayo sacó un disparo de volea inalcanzable para el guardameta del Cincinnati para mandar guardar la esférica y meter a los auriazules a la siguiente ronda.

Ahora los Tigres comenzarán a preparar su siguiente eliminatoria en la competencia, que será ante el Seattle Sounders, equipo que dejó en el camino al Vancouver Whitecaps y que es el actual campeón de la Leagues Cup.

Como los Universitarios perdieron el primer encuentro y ganaron el segundo, tendrán que visitar Seattle en el encuentro de vuelta, pues el conjunto de la MLS ganó sus dos compromisos en la serie ante el Vancouver y están mejor posicionados en la tabla general.

DCO