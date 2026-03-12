Cincinnati humilla y golea a Tigres en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup

Los Tigres llegaron el mismo jueves a Estados Unidos para enfrentarse al Cincinnati en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, encuentro que quedará para el olvido del conjunto Universitario, pues en los 90 minutos solo realizaron un tiro a puerta y terminaron cayendo por marcador de 3-0.

El primer tanto del compromiso llegó al minuto 6 de tiempo corrido, cuando Nahuel Guzmán se equivocó en la salida y terminó regalando el balón a los delanteros rivales. Ender Echenique le cedió la pelota a Kévin Denkey dentro del área y el ariete de Togo definió a escasos metros del arquero argentino para poner el primer gol de la noche.

Los auriazules dominaron en la posesión del encuentro, pero no lograron hacerle daño al marco rival. Llegó el medio tiempo y los locales se quedaron con la ventaja por la mínima, pero en la parte complementaria aprovecharían el cansancio de los auriazules por el viaje para poner otros dos tantos a su favor.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano América se une a la pena de Raúl Jiménez y lanza mensaje de apoyo para el delantero mexicano

El equipo de Guido Pizarro no pudo realizar su viaje a Cincinnati días antes del partido por la visita de Donald Trump a la ciudad en el noreste de Estados Unidos, razón por la que el espacio aéreo fue cerrado y ningún avión podía aterrizar.

Llegó la segunda mitad y el cansancio en la escuadra mexicana era notorio. Casi al inicio de los segundos 45 minutos, Kévin Denkey consiguió su asistencia en el encuentro, cediendo la pelota a Tom Barlow, quien recibió dentro del área y definió pegado al poste de Nahuel Guzmán para poner arriba al Cincinnati por diferencia de dos goles.

Guido Pizarro decidió mandar al campo a André-Pierre Gignac, Juan Pablo Vigón, Osvaldo Rodríguez y Ozziel Herrera, pero ni con esos cambios lograron acercarse en el marcador; pero Cincinnati sí consiguió el tercer tanto de la noche para poner la serie a su favor y estar cerca de avanzar a los cuartos de final de la competencia.

Tigres volverá a México para enfrentar al Querétaro el fin de semana en la Jornada 11 del Clausura 2026 y comenzar a planear el partido de vuelta ante el Cincinnati, el cual se llevará a cabo la próxima semana en la cancha del Estadio Universitario.

Si Tigres quiere avanzar a la siguiente ronda, tendrá que ganar por diferencia de cuatro goles en el marcador; si el resultado es igual al de esta noche, pero a favor de los auriazules, el encuentro tendrá que definirse en el tiempo extra o en la tanda de penales.

DCO