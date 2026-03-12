¿Por qué Donald Trump no dejó viajar a Tigres a Cincinnati? Esto se sabe al MOMENTO

Los Tigres se medirán hoy ante el Cincinnati FC en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup; sin embargo, el conjunto dirigido por Guido Pizarro aún no puede realizar el viaje completo a Estados Unidos para afrontar este encuentro.

El problema por el que los Universitarios no han podido llegar a Cincinnati es por temas de la visita de Donald Trump a la ciudad al noreste de Estados Unidos, pues cerraron el espacio aéreo y ningún avión puede aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Cincinnati.

Es por eso que Tigres podrá realizar el viaje este mismo jueves y llegarían a Cincinnati cinco horas antes de que inicie el partido en la cancha del TQL Stadium, lo cual podría ser una ventaja para el conjunto local, pues los jugadores auriazules llegarán con cansancio acumulado por el traslado.

Tigres realizó una petición especial a la Concacaf para su partido ante Cincinnati

La desesperación comenzó a hacerse presente dentro del equipo, pues el tema del viaje es importante para llevar a cabo el partido ante el Cincinnati; es por eso que la directiva de los auriazules realizó una petición especial a la Concacaf para poder llegar sin complicaciones al encuentro del torneo internacional.

Los Tigres pidieron al organismo de Norteamérica que si se podía aplazar una hora el encuentro ante el Cincinnati FC, esto con el fin de poder instalarse con tiempo en el hotel de concentración; sin embargo, el encuentro aún se mantiene a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, pues al final de este cotejo se llevará a cabo el Vancouver contra Seattle Sounders.

Cabe recalcar que esta semana será un tanto complicada para Tigres, pues viajan a Cincinnati para su partido de la Concacaf Champions Cup y tienen que regresar a México porque el domingo se enfrentan al Querétaro en la Liga MX.

¿Contra quien podría enfrentarse Tigres en caso de eliminar al Cincinnati FC?

Los Tigres inician este jueves su participación en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup ante el Cincinnati FC, partido que será muy reñido y disputado, pero en caso de que los Universitarios avancen a la siguiente fase del torneo internacional, volverían a verse las caras con un club de la MLS.

Si los auriazules logran eliminar al equipo de Cincinnati, los pupilos de Guido Pizarro buscarán su boleto a las semifinales ante el Vancouver FC o ante el Seattle Sounders, dependiendo de qué equipo logre avanzar a los cuartos de final de la competencia de la Concacaf.

Para encontrarse con un club de la Liga MX, los Tigres deben avanzar a las semifinales, donde se verían las caras con el América, solo si las Águilas también consiguen llegar hasta la antesala de la gran final del torneo internacional.

