Puebla da la sorpresa de la jornada y derrota a Tigres en casa; Monterrey vuelve a ganar en el torneo

El Puebla dio la sorpresa de la Jornada 9 del Clausura 2026 tras vencer a los Tigres 3-1, que venían de golear al América en la fecha pasada. La Franja sufrió en los últimos minutos del encuentro con la presión de los Universitarios, pero un contragolpe fue lo que les otorgó el tercer tanto de la noche para cerrar la victoria.

El marcador se abrió en el tiempo de compensación de la primera parte del encuentro. Edgar Guerra llegó hasta el área de los felinos y, antes de que le llegaran dos defensas rivales, le cedió la pelota a Emiliano Gómez, quien desde fuera del área remató al poste más lejano de Nahuel Guzmán para poner el primer tanto de la noche.

Cabe recalcar que la última vez que el Puebla derrotó a los Tigres fue el 16 de septiembre del 2022, cuando lograron un marcador de 2-1 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, para derrotar a los Universitarios en la Jornada 15 del Apertura 2022.

El encuentro siguió su marcha y fue al minuto 53 de juego cuando llegó la ventaja para el Puebla; Edgar Guerra firmó una estupenda actuación esta noche en el Cuauhtémoc, pues él fue el encargado de anotar el segundo tanto para el equipo de Albert Espigares. El delantero colombiano aprovechó el error de la defensa para encarar a Nahuel Guzmán y con un toque sutil mandar a guardar la número cinco.

El equipo de Guido Pizarro tuvo la oportunidad de recortar distancia en el tablero al 68’ de juego, pues una mano en el área fue rectificada por el VAR y Juan Brunetta fue el encargado de cambiar la pena máxima por gol; sin embargo, tiempo después, La Franja sentenció el compromiso antes del tiempo de compensación.

Con un contragolpe al minuto 85 de tiempo corrido fue como Kevin Velasco llegó al área rival, encontró a Carlos Baltazar dentro del área con un pase filtrado y el mediocampista mexicano cerró la pinza con un disparo pegado al poste con el que el Puebla vuelve a sumar de tres por segundo encuentro consecutivo.

Monterrey golea al Querétaro después de la salida de Doménec Torrent

Después de caer derrotados a manos del Cruz Azul en la jornada pasada, la directiva de Monterrey decidió darle las gracias a Doménec Torrent como su entrenador por los terribles resultados que mostraron en el arranque de la temporada, pero el primer encuentro sin el estratega español, la Pandilla logró golear al Querétaro.

Luca Orellano al 40′ y al 91′ de juego, Sergio Canales al 69′ y Jesús ‘Tecatito’ Corona en el 84′ de tiempo corrido fueron los tres anotadores del Monterrey para que el conjunto regiomontano volviera a ganar en el torneo después de dos derrotas ante los Pumas y La Máquina.

Con este resultado y la derrota de Tigres, el Monterrey se vuelve a meter entre los primeros ocho puestos con 13 puntos, buscando que las victorias sigan llegando para seguir escalando posiciones en la tabla general.

DCO