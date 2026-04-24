Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Chivas vs Xolos; Jornada 17 del Clausura 2026

La Jornada 17 del Clausura 2026 continúa con un duelo clave entre las Chivas y los Xolos, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que el conjunto de Tijuana necesita una victoria obligatoria para quedarse con un puesto en la liguilla, a falta de una combinación de resultados.

Por otro lado, el Rebaño Sagrado llega a este compromiso como líder de la competencia, pero necesita ganar para poder quedarse con el primer lugar de la clasificación y con ellos disputar la fiesta grande como el favorito al título.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por los tres puntos que están en disputa, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

🧠 Enfoque en nuestro último partido de temporada regular 🇦🇹 pic.twitter.com/go2OAdDO7e — CHIVAS (@Chivas) April 24, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Chivas vs Xolos

El partido entre las Chivas y los Xolos se jugará este sábado 25 de abril del 2026, en el Estadio AKRON, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Amazon Prime.

Fecha: sábado 25 de abril del 2026

Hora: 19:07

Estadio: AKRON

Transmisión: Amazon Prime

Posibles alineaciones del Chivas vs Xolos

CHIVAS: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo, Bryan González, Fernando González, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Ricardo Marín, Efraín Álvarez y Armando González.

XOLOS: Antonio Rodríguez, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Nicolás Ortiz, Iván Tona, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda, José Rivero, Gilberto Mora, Unai Bilbao y Diego Abreu.

Un homenaje a la altura de sus sueños. ✨



Nuestro Orgullo Xoloitzcuintle, Gilberto Mora inspira a los miles de Mexicanos que cruzan todos los días, llevando la bandera de Tijuana más allá de la frontera🐕🔴⚫️



🎨: Mode Orozco | #LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/TE3T7xDqUh — Xolos (@Xolos) April 24, 2026

Chivas quiere defender el liderato del Clausura 2026

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de igualar el marcador con el Necaxa en el Estadio Victoria, mientras que los de Sebastián Abreu intentarán ganar por última vez en la temporada regular para intentar meterse a la liguilla del futbol mexicano.

Este partido también representa la oportunidad del Rebaño Sagrado para defender el liderato de la competencia, ya que una derrota o empate podría mandarlos al segundo puesto, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Clausura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 17 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO