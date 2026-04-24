¡CRISIS EN COAPA! América y el milagro que necesita para entrar a la Concachampions; Chivas puede ayudarlos

André Jardine no ha podido levantar la Concachampions desde que llegó al América.

El América fue eliminado de la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville y no están entre los mejores equipos del año futbolístico, así que tienen bastante complicado su panorama para conseguir un boleto para participar en la próxima edición de la Concachampions.

Las Águilas de André Jardine solo tienen tres caminos posibles para meterse a la próxima temporada de la Concacaf Champions Cup y su acérrimo rival, las Chivas, podrían ayudarle a los azulcremas a meterse al torneo internacional. Cabe recalcar que el técnico brasileño nunca ha podido ganar este certamen desde su llegada al nido de Coapa.

América antes de un partido en la Liga MX ı Foto: X del América

Los tres caminos del América para entrar a la Concachampions

El América aún no tiene su lugar asegurado en la siguiente edición de la Concacaf Champions Cup y en la recta final de la temporada ya saben lo que necesitan para poder clasificarse.

1.- Llegar a la final del Clausura 2026

El primer camino, pero el que luce más complicado es llegar hasta la final del Clausura 2026, ya que los finalistas del Apertura y Clausura se llevan uno de los seis boletos.

2.- Ayuda de Chivas y Cruz Azul

Otro de los caminos que tiene el América son la ayuda de Chivas y Cruz Azul, ya que estos dos clubes ya tienen su puesto asegurado en el torneo de la Concacaf y si llegan a la final liberarían una plaza, la cual le tocaría a las Águilas.

3.- Llegar a semifinales de la Leagues Cup

La última oportunidad que tendrá el América en caso de que las otras dos no funcionen es la Leagues Cup, ya que el torneo entre la Liga MX y la MLS otorga tres boletos para la Concachampions, dos para los finalistas y uno para un semifinalista.

Raphael Veiga llegó al América para este Clausura 2026. ı Foto: Mexsport

América se enfrenta a Atlas en la última jornada del Clausura 2026

El América cierra la temporada regular del Clausura 2026 este sábado 25 de abril enfrentando a Atlas en la cancha del Estadio Azteca, un encuentro que definirá el puesto de las Águilas en la liguilla del futbol mexicano.

De momento, el equipo de André Jardine se encuentra en la sexta posición de la tabla general con 25 puntos y, en caso de que ganen ante los Zorros y Toluca pierda, podrían quedarse con el quinto puesto de la clasificación.

Por su parte, el conjunto de Guadalajara también necesita los tres puntos para meterse a la fiesta grande del futbol mexicano, ya que si pierdes y Tigres, León o Tijuana ganan, los eliminarán de la competencia.

DCO