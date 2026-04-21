América no intimida a nadie y un rival ve a las Águilas como un rival “débil”

Antes del juego entre América y León, el futbolista de los esmeraldas Fernando Beltrán dio declaraciones polémicas al asegurar que las Águilas son un rival débil y que deben salir con todo para buscar la victoria.

“Es momento de atacar. Cuando lo ves así, cuando lo ves un poco débil, cuando lo ves un poco mal, creo que es el momento donde uno tiene que atacar y tiene que matar, o sea, en el sentido de que vamos a tenerlos aquí en nuestra casa igual”, dijo en charla con Fox.

De principio a fin con Las Águilas del América. 💙🦅💛#AméricaVsToluca pic.twitter.com/0pR5pWdjOk — Club América (@ClubAmerica) April 19, 2026

El conjunto de Coapa no llega en el mejor momento en el certamen, por lo que el mediocampista de La Fiera sabe que deben aprovechar la situación para atacarlos. “Ver un América así es cuando más lo quieres atacar, porque lo ves débil. O sea, lo ves un poco destanteado, lo ves un poco mal”, agregó.

Para terminar, Fernando Beltrán, exjugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, indicó que el América al final del día siempre es peligroso. “Al final de cuentas sigue siendo el América, no puedes pensar que va a ser fácil, porque no va a ser fácil, nunca es fácil con el América” dijo.

América visita al León este martes 21 de abril a las 21:06 horas, tiempo del centro de México. El duelo forma parte de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la penúltima de la fase regular del certamen mexicano.

¿Qué necesita América para entrar a Liguilla?

Vencer a León y Atlas, o derrotar a uno y empatar con el otro, es lo que el América necesita para calificar a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La Fiera y La Academia son los dos últimos rivales de las Águilas en la fase regular del campeonato, y ambos son contrincantes directos en la lucha por clasificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Si los de Coapa, que marchan sextos en la tabla, ganan sus dos partidos aseguran su puesto en la Liguilla, pues tienen 22 unidades después de 15 jornadas, misma cosecha de puntos que guanajuatenses y tapatíos, que ocupan los puestos 7 y 8, de manera respectiva.

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