España vale 22 veces más que Cabo verde

Es inconcebible asimilar el hecho que España llega a este Mundial sin una victoria en rondas de eliminación directa desde que derrotó a Holanda en la final de 2010 en Sudáfrica para estampar la primera estrella de campeón en su escudo.

La Roja fue eliminada en fase de grupos mientras intentaba defender su título mundialista en 2014 y sucumbió (por la vía de los penaltis) en los octavos de final contra la anfitriona Rusia en 2018. Cuatro años después fue Marruecos, en Qatar.

El Dato: Uruguay entra en acción al enfrentar a Arabia Saudita. Los charrúas tuvieron problemas para aterrizar en Estados Unidos.

Aupada por su condición de actual campeona de Europa, España viajó a Norteamérica con el traje de favorita al título. Su primer examen llega en Atlanta ante Cabo Verde, uno de los cuatro debutantes absolutos en este torneo ampliado a 48 equipos.

TE RECOMENDAMOS: Se lleva el GP de Barcelona Hamilton gana primera carrera con Ferrari en más de un año

También hay que destacar que España tiene un valor en el mercado 22 veces más que su próximo rival, Cabo Verde. La Roja está valuada en un mil millones 416 mil dólares, mientras que los africanos en 63.2 mdd.

“Lo del favoritismo es un poco un recurso literario. Te sitúa entre los posibles candidatos, pero solamente gana uno. No recuerdo un Mundial con tantos candidatos reales. Nosotros andamos con mucha humildad... el de Cabo Verde es el partido más importante del Mundial e iremos paso a paso”, comentó el seleccionador español Luis De La Fuente.

Consagrarse en la Eurocopa de 2024 hizo resurgir a España como potencia, conquistando su primer gran título desde que la generación dorada de sus virtuosos mediocampistas Andrés Iniesta y Xavi Hernández alzó tres copas sucesivamente: la Euro 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012.

LOS MÁS CAROS ı Foto: Especial

Preservando su sello de juego directo y vertical, una generación de nuevos talentos emergió para volver a la cima.

La identidad de ese equipo partió del motor de Rodri Hernández, el volante del Manchester City que acabó recibiendo el Balón de Oro tras sus actuaciones en la Euro de Alemania.

A España le sobran mediocampistas: Pedri, el habilidoso conductor del Barcelona, junto a su compañero de club, Gavi Páez; Fabián Ruiz, doble campeón de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain; y Mikel Merino y Martín Zubimendi, campeones de la Premier con Arsenal.

“Creo que tenemos el mejor centro del campo del mundo”, declaró De La Fuente, maravillado por su equipo. “Tenemos al Balón de Oro, a Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi. ¿A quién quito? Habrá futbolistas que a veces se tendrán que quedar sin jugar”.

Y no hay que olvidarse de Lamine Yamal y Nico Williams, los extremos que aportan una explosividad extraordinaria en el conjunto ibérico.

“El bloque es el mismo, la idea es la misma, pero hay jugadores que siguen creciendo”, comentó Rodri en una entrevista con la Cadena Ser. “Quizá en la Eurocopa era más sorpresa y ahora son más realidad. Los chavales siguen siendo igual y a nivel futbol, con más experiencia”,

De La Fuente ha reunido a un grupo polivalente con jugadores que se acomodan a diversas tareas dependiendo de las circunstancias del partido.

Cabo Verde, que en las eliminatorias de África presumió su férrea defensa al mantener su arco en cero en siete de 10 partidos, tendrá las manos llenas al abrir la actividad del Grupo H.

Tanto Lamine Yamal como Nico Williams llegaron con problemas físicos. Luis De La Fuente abrió la puerta para que el del Barcelon asi tenga algunos minutos en el campo.

“La mejor noticia es que Lamine está en perfectas condiciones. Ha llegado a la hora de tomar la decisión en el momento que queríamos. Están todos disponibles. Algunos no están para empezar y jugar una carga importante, pero veremos cómo se desarrolla el encuentro”, dijo el técnico en la conferencia de prensa previa al duelo.