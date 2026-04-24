América recuperaría a un crack para el partido ante Atlas en el cierre del Clausura 2026

El Club América tendría buenas noticias de cara el duelo del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pues información de último momento señala que el equipo comandado por André Jardine se reforzaría con el delantero Henry Martín, ausente por varios partido debido a una lesión.

Esta semana se realiza la última fecha de la fase regular del semestre en la liga mexicana y las Águilas deben ganar para no tener ningún susto de cara a la Liguilla, en donde los azulcremas están por el momento.

Según información de Carlos Hernández, reportero de Fox Sports, Henry Martín entraría en la convocatoria del América para enfrentar a los Zorros del Atlas en el Estadio Azteca como parte de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional UEFA impone histórico castigo a Gianluca Prestianni por incidente con Vinícius Jr en la Champions

La Bomba aqueja una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y no tiene participación con el cuadro de Coapa desde el pasado 20 de febrero. Al delantero y capitán del club le ha costado regresar desde ese entonces. Ha tenido pequeños regresos, pero sin conseguir la titularidad.

Henry Martín, el ‘9′ del América, tiene solo el 16.94% de los minutos jugados en el semestre. De los 1440 minutos posibles que van de todo el campeonato, ha estado en 244′ únicamente. Visto de otro modo, el yucateco tiene cuatro compromisos en el Clausura 2026 y solo 3 duelos de titular.

Un poco de trote. 🏃🏃🏃 pic.twitter.com/exbvOomIVJ — Club América (@ClubAmerica) April 24, 2026

América afronta el cierre del torneo

América puede quedar fuera de la Liguilla de la Liga MX, pues de cara el cierre del torneo hay cinco equipos que pelean por tres lugares restantes en la fiesta grande del futbol mexicano.

Al momento América, Atlas y Tigres son los clubes que tienen los últimos boletos a la siguiente ronda, pero no se pueden relajar. Las Águilas tienen 25 puntos, Atlas 23 y Tigres 22, pero como noveno y décimo lugar están Tijuana y León con 22 puntos, pudiendo entrar a la Liguilla. La pelea por esos últimos lugares será dura.

El torneo regular está por terminar y la mejor manera de cerrarlo es con su compañía, Águilas. ¡Sigamos juntos, así somos más fuertes! 🦅



Las postales que nos dejó la Jornada 16. 📸✨ pic.twitter.com/WvHzGbzr1b — Club América (@ClubAmerica) April 23, 2026

Águilas y Zorros, rivales directos, chocan entre ellos y en caso de que Atlas gane, llegarán a 26 puntos, dejando al América con 25 unidades y podría verse igualado en puntos con Tigres, Tijuana y León.

El conjunto de Coapa podría quedar fuera en caso que se presente este panorama y que los criterios de desempate le afecten, siendo sin duda un duro golpe para el proyecto de André Jardine, quien ha sido duramente criticado por quedar eliminado en la Concacaf Champions Cup.

aar