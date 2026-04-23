¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX EN VIVO?

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX inicia con su fecha final

Llegó la hora de jugar la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la última fecha del certamen regular antes de iniciar con la Liguilla, en donde ocho clubes buscarán la gloria.

La última jornada del Clausura 2026 inicia el viernes con un solo duelo. El sábado será completamente futbolero con seis cotejos y para cerrar la acción el domingo se vivirán los últimos dos partidos antes de la fiesta grande.

¿Dónde ver la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX?

TE RECOMENDAMOS:

Puebla vs Querétaro-Viernes 24 de abril-21:00 horas-Canal7

Pachuca vs Pumas-Sábado 25 de abril-17:00 horas-FOX

Tigres vs Mazatlán-Sábado 25 de abril-17:00 horas-Canal 7 y TUDN

Toluca vs León-Sábado 25 de abril-19:00 horas-TUDN

Chivas vs Tijuana-Sábado 25 de abril-17:07 horas-Amazon Prime

Juárez vs Atlético de San Luis-Sábado 25 de abril-21:00 horas-FOX

América vs Atlas-Sábado 25 de abril-21:00 horas-Canal 5

Santos vs Monterrey-Domingo 26 de abril-17:00 horas-TUDN

Cruz Azul vs Necaxa-Domingo 26 de abril-19:00 horas-Canal 5

Los equipos calificados a la Liguilla de la Liga MX

Entrando a la última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX hay cinco equipos con su lugar asegurado en la Liguilla; Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca, quienes pueden mejorar su posición en la pare alta, pero sin riesgo de salir de la zona de clasificación.

Después, hay cinco equipos que pelean por tres lugares restantes en la fiesta grande del futbol mexicano. Al momento América, Atlas y Tigres son los clubes que tienen los últimos boletos a la siguiente ronda, pero no se pueden relajar.

Las Águilas tienen 25 puntos, Atlas 23 y Tigres 22, pero como noveno y décimo lugar están Tijuana y León con 22 puntos, pudiendo entrar a la Liguilla. La pelea por esos últimos lugares

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