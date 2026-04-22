La FOTO del Mazatlán antes de su último partido como local en la Liga MX que pone a llorar a la afición

El Mazatlán se prepara para afrontar su último encuentro de local en la Liga MX, antes de dejar de ser parte de la Primera División del futbol mexicano; encuentro que será ante el Toluca y, horas antes de iniciar, lanzaron una imagen de despedida al puro estilo de Titanic.

Los encargados de las redes sociales del Mazatlán subieron una foto donde aparece la escena de la película Titanic donde la persona dice “nos vestimos de gala y vamos a hundirnos como caballeros”, además de que en la publicación dice “Como caballeros” y todas las personas del largometraje traen puesta la camiseta del conjunto mazatleco.

¿Cuántos partidos se disputaron en la cancha del Estadio El Encanto?

El Mazatlán llegó a la Liga MX en 2020 cuando el Monarcas Morelia dejó de pertenecer al futbol mexicano para que los Cañoneros tomaran esa plaza, siendo Grupo Salinas la empresa que llevó el futbol a la ciudad de Sinaloa, aunque seis años después tienen que despedirse de la máxima categoría del balompié mexicano.

Antes del compromiso ante el Toluca, el Mazatlán disputó 102 encuentros en la cancha del Estadio El Encanto, que antes tenía otro nombre, logrando 32 victorias como local y su primer compromiso en la Liga MX fue el 27 de julio de 2020 ante el Puebla, aunque el conjunto Cañonero cayó derrotado por marcador de 4-1.

Cabe recalcar que el primer gol del Mazatlán en la Liga MX fue en ese encuentro ante la Franja y el encargado de anotar el tanto para los Cañoneros fue César ‘Chino’ Huerta, quien actualmente se encuentra jugando en Europa con el Anderlecht.

Me rehuso a darte el último beso 🥺 pic.twitter.com/URIBOCAYcD — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 22, 2026

Mazatlán se despide de la Liga MX el fin de semana

A mitad de temporada empezó a circular la noticia sobre la desaparición del Mazatlán de la Liga MX y en su lugar el Atlante volverá a la Primera División del futbol mexicano; es por eso que en las últimas jornadas en redes sociales han comenzado a despedirse de su afición.

El último encuentro de los Cañoneros en el Clausura 2026 será ante los Tigres en la cancha del Estadio Universitario, siendo los últimos 90 minutos del Mazatlán en la Liga MX después de seis años en la máxima categoría.

Aunque ya tenían sus encuentros designados para la Leagues Cup, lo más seguro es que el Atlante tome ese puesto y dispute el torneo entre la Liga MX y la MLS en agosto próximo.

DCO