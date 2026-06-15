Hamilton gana primera carrera con Ferrari en más de un año

La espera de Lewis Hamilton por una victoria con Ferrari terminó. Con el casco amarillo aún puesto, el volante británico, levantó los puños y corrió para saltar a los brazos de sus compañeros vestidos de rojo después de estacionar su Ferrari en el puesto No. 1 en la fila de ganadores tras su magistral carrera en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Fue una victoria que evocó al viejo Lewis Hamilton. Un triunfo que mostró que el siete veces campeón, cuyo último título llegó en 2020, quizá esté de vuelta en su mejor nivel a los 41 años.

El volante agradeció a sus compañeros de equipo, a los ingenieros en Italia, familia y aficionados en una celebración emotiva para el piloto que una vez dominó el deporte, pero no había ganado una carrera en casi dos años.

TE RECOMENDAMOS: Se enfrentan hoy España vale 22 veces más que Cabo verde

El Dato: El británico no se limita a las pistas, a que también es productor ejecutivo de una película de Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris.

“Vi a Ferrari tener todo este éxito cuando era más joven y me preguntaba cómo sería ganar en este auto. Estoy eternamente agradecido y ojalá sea la primera de muchas” , comentó desde el podio de ganadores mientras miles vitoreaban.

Su victoria 106, que amplía su récord, también pudo haber encendido una pelea por el título con un Mercedes que parecía intocable tras una revisión del reglamento este año y que había ganado las seis carreras anteriores .

“Todas son especiales a su manera, pero ésta es otra cosa”, dijo Hamilton sobre la importancia de una victoria que puso fin a una racha de 40 carreras sin ganar, 30 de las cuales habían llegado desde su paso de Mercedes a Ferrari al final de 2024 . Su última victoria había sido en el GP de Bélgica en julio de ese año.

“Todo está empezando a encajar y simplemente estoy feliz en mi vida”, dijo el de Gran Bretaña, quien parece un piloto diferente al corredor abatido que batalló con Ferrari la campaña pasada.

Admitió que durante su problemático primer año con Ferrari llegó a un punto en el que pensó: “Quizá sea cierto que llegas a cierto punto y lo pierdes”.

Para endulzar el día para Ferrari, Hamilton ya iba rumbo a la victoria cuando el auto de Kimi Antonelli, el líder de la clasificación general, se detuvo en la pista con apenas cuatro vueltas por disputarse tras sufrir un apagón eléctrico.

Eso puso fin a la increíble racha del joven italiano de cinco victorias consecutivas. Antonelli aún lidera el campeonato con 156 unidades después de siete carreras, pero Lewis Hamilton ha recortado la brecha y ahora tiene 115. George Russell llevó su Mercedes a un segundo puesto y ahora tiene 106 unidades.

Hamilton también extendió su récord en Montmeló con su séptima victoria en el circuito, pero la primera desde 2021.

Venía construyendo hacia esta esperada victoria con segundos puestos en Canadá y Mónaco. Dijo que había sentado las “bases” con Ferrari antes de clasificarse segundo por delante de Kimi Antonelli para la carrera de Barcelona.

“Muchas gracias por ayudarme a lograr este sueño”, dijo Lewis Hamilton por la radio a su equipo después de cruzar la meta con más de 19 segundos de ventaja sobre George Russell . “Gracias a todos por esforzarse tanto en casa, gracias a mi familia y a mis aficionados, que siguen recordándome quién soy. No podría haberlo hecho sin ustedes”.

Kimi Antonelli se ha convertido en la nueva estrella de la Fórmula 1 después de arrasar con cinco victorias seguidas (en China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco) y tomar una ventaja contundente en la clasificación de puntos.

“Me siento un poco vacío, para ser sincero”, reconoció el volante italiano.