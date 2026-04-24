Copa Court, el torneo para las mujeres que aman el pádel y se olvidan de todos sus problemas

El pádel es un deporte que cada vez crece más en México y desde marzo mujeres de entre 20 y 68 años de edad lo pueden disfrutar cada miércoles por las mañanas en la Copa Court, un torneo pensado para ellas.

Lina Velázquez, organizadora de esta competencia, aseguró que el objetivo de la Copa Court es que las mujeres se olviden durante dos horas de todos sus problemas y que conozcan nuevas amigas, sin dejar de pensar en mejorar sus estrategias para ganar.

“La Copa Court se inició porque hay muchas señoras que no pueden competir porque se enfocan a la familia, entonces se me ocurrió implementar un dual mixto, como en el tenis, es los miércoles de 11 a 1, como si fuera una reta. Hay competencia, se hace unidad, conoces amigas y clubes y por eso se me ocurrió un formato diferente al de los torneos de fin de semana que duran todo el día”, comentó Lina Velázquez en charla con La Razón.

¿Cómo es el formato de la Copa Court?

La Copa Court está estructurada para que se lleven a cabo 12 jornadas. El certamen cuenta con la participación de 16 clubes de pádel y está dividido en tres zonas (sur, poniente y norte).

“El formato consta de 12 jornadas, de local y visitante. Son 16 clubes los que participan y más o menos 267 participantes fue la convocatoria de este torneo. Sabía que iba a ser un éxito, pero no tanto. Todas juegan los miércoles al mismo tiempo en diferentes clubes de la Ciudad de México, explicó Lina Velázquez.

La organizadora de la Copa Court también indicó que las 267 jugadoras participantes están divididas en tres categorías, de acuerdo al nivel de cada una de ellas.

El pádel me gusta porque es el único momento que me doy a mí, me olvido de mis problemas, deudas, esposo, de todo. El esforzarme y ver que cada día doy un mejor golpe y juego mejor me hace muy feliz Lina Velázquez



“Hay jugadoras de 20 años y las más grandes tienen 68. Son categorías principiantes, intermedias y avanzadas, se rigen en el mundo del pádel como cuarta, quinta y tercera”, ahondó Lina Velázquez.

Viaje a Colombia, premio para ganadoras de la Copa Court

Lina Velázquez dio a conocer que el equipo que se proclame campeón de la Copa Court irá a Colombia en septiembre de este año para enfrentar al club que se corone en el país sudamericano, donde también se realiza este certamen.

“El equipo que gane la gran final se va a jugar a Colombia con el equipo que gane allá, allá también se está realizando el mismo torneo Copa Court Interclubes. Nosotras empezamos antes, pero terminamos al mismo tiempo porque ellas tienen menos clubes y en septiembre es la competencia”, reveló la organizadora de la Copa Court.

La final de la Copa Court en México está programada para llevarse a cabo el próximo 3 de junio.

EVG