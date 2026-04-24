André-Pierre Gignac se va de Tigres y un club histórico de la Liga MX ya levanta la mano por el francés

Varios reportan señalan que el delantero francés André-Pierre Gignac dejará de ser jugador de los Tigres de la UNAL, marcando el final de una de las mejores carreras de un jugador extranjero en la Liga MX. En caso de que la información acierte, El Bomboro deberá elegir entre retirarse o jugar para otro equipo.

Se dice que opciones no le faltarán a Gignac. De acuerdo con el periodista Willie González, los Tuzos del Pachuca ya se habrían acercado al ariete galo para sondear su situación y ver si hay oportunidad de sumarlo a la institución hidalguense, que incluso le propondría ser parte de la estructura directiva una vez que cuelgue los tenis.

El Bomboro admiraría el modelo bajo el que Pachuca trabaja, siendo uno de los motivos que lo llevarían a interesarse en la propuesta que le presentan.

Los Tigres, según información de medios nacionales, decidieron no renovarle el contrato a André-Pierre Gignac, pero sí habría una propuesta para que “El Ser de Luz” se mantenga dentro del club en un puesto administrativo al lado de Gerardo Torrado, alargando su vínculo con la UNAL.

Otro de los rumores que hay al rededor de Gignac y el futuro de su carrera es que equipos de la MLS tendrían interés en sus servicios. Uno de los conjuntos mencionados es el Atlanta United, pero el delantero exMarsella tendrá la última palabra.

¿Cuándo termina el contrato de Gignac con Tigres?

André-Pierre Gignac termina su contrato con los Tigres de la UNAL en junio de este año y se dice que el cuadro regio no quiere renovarlo, terminando así una relación de 11 años, que deja al francés como uno de los mejores jugadores extranjeros que ha llegado a México.

Gignac es sin lugar a dudas el mejor jugador e ídolo en la historia de los Tigres. Es el máximo goleador con 220 tantos, cosechó 12 títulos, entre ellos cinco campeonatos de Liga MX, cuatro Campeón de Campeones y una Concacaf Champions Cup. Además de un subcampeonato de la Copa Libertadores.

Los Tigres estarían preparando una gran fiesta este sábado en el Volcán para despedir a Gignac. El adiós a su referente se daría en la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en la previa del choque ante el Mazatlán, que juega su último cotejo en el futbol mexicano.

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