¡Gracias GIGNAC! Aficionado gana 150 mil pesos por el gol del francés; conoce su mágica historia (VIDEO)

Un aficionado ganó 150 mil pesos gracias al gol de André-Pierre Gignac en el clásico regio.

André-Pierre Gignac le hizo ganar 150 mil pesos a un aficionado de Tigres gracias a su agónico gol en el clásico regio contra Monterrey, anotación con la que los de la UANL se impusieron 1-0 a Rayados en el partido efectuado en el Estadio Universitario.

En redes sociales circula el video de un fanático de Tigres en las tribunas del ‘Volcán’, extasiado momentos después del gol del delantero francés, pues apostó 25 mil pesos y a cambio se llevó 150 mil, por lo que no cabía de emoción, esto luego de una entrevista que concedió a ABC Deportes.

💰🐯 Un aficionado de #Tigres apostó 25 mil pesos a que Gignac @10apg anotaba en el Clásico Regio ante #Rayados… ¡y ganó 150 mil pesos! Así celebró el momento en el Estadio Universitario. 🐯

😮‍💨#ClásicoRegio #Tigres #Gignac #LigaMX #Afición

El aficionado de Tigres tenía puesto el jersey del club felino y celebró, con cerveza en mano, los 150 mil pesos que ganó gracias al golazo de André-Pierre Gignac con el que los de la UANL se llevarán el clásico regio en la Jornada 10 del Clausura 2026.

André-Pierre Gignac hace su primer gol del Clausura 2026

El gol del experimentado André-Pierre Gignac contra Monterrey fue el primero que el ‘Bomboró’ convirtió en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El veterano atacante de 40 años de edad no había hecho dianas en el actual torneo, y no pudo romper su sequía en un mejor momento, pues lo hizo en el tiempo de compensación del clásico regio para darle la victoria a los dirigidos por Guido Pizarro.

André-Pierre Gignac hizo el gol para el triunfo de Tigres sobre el Monterrey al minuto 92, cuando definió con un espectacular y potente disparo de derecha tras recibir un pase de Joaquim.

📹 Revive las mejores acciones y el golazo de @10APG que significó el triunfo 1-0 ante Rayados, en la edición 142 del Clásico Regio.



➡️ https://t.co/4GdGS1TDTB pic.twitter.com/ZwBY2bCA7E — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) March 8, 2026

Lo que sigue para Gignac y Tigres tras su victoria en el clásico regio

André-Pierre Gignac y los Tigres vuelven a la actividad este jueves 12 de marzo, cuando visiten al Cincinnati en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Posteriormente, los de la UANL recibirán al Querétaro en la Jornada 11 de la Liga MX. Con el triunfo sobre Monterrey, los actuales subcampeones del futbol mexicano se colocaron en el sexto sitio de la clasificación en el Clausura 2026.

Tigres acumula 16 puntos en el campeonato, misma cantidad que suma el Atlas, al que supera por diferencia de goles. Los Universitarios están a nueve unidades del líder Cruz Azul.

