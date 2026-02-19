André-Pierre Gignac tiene NUEVO equipo; el francés ya sabe dónde seguirá su carrera tras salir de Tigres ¡Bombazo Mundial!

La máxima leyenda de los Tigres, el delantero francés André-Pierre Gignac, ya tiene nuevo equipo para seguir dando alegrías en el futbol después de salir del equipo regiomontano.

De acuerdo con información de Récord, el Bomboro Gignac será el bombazo de TV Azteca para la Copa del Mundo 2026. El letal goleador se unirá como analista a la televisora, iniciando así una faceta de su vida, la cual será su camino una vez que se retire.

El medio citado agrega que André-Pierre Gignac se estrena en los medios de comunicación como comentaristas en el mundial del verano próximo, pero no es todo, ya que después de colgar los botines será uno de los personajes habituales en las coberturas de Azteca Deportes.

De esta manera el ariete europeo aportará su experiencia en el futbol internacional, en la Liga MX y como seleccionado francés en las mesas de debate junto a Christian Martinoli, Luis García, etc.

Cabe la pena recordar que Gignac jugó la Copa del Mundo 2010 con Francia y tuvo minutos ante la Selección Mexicana en uno de los duelos de fase de grupos.

¿Cuándo se retira André-Pierre Gignac?

André-Pierre Gignac es la máxima leyenda y goleador histórico de los Tigres de la UNAL. Su contrato termina en junio de 2026, fecha en la que se dice estaría analizando retirarse, aunque no hay un posicionamiento oficial.

Gignac podría estirar la liga y jugar más tiempo, pensando en ganar un nuevo título en el futbol mexicano, recordando que perdieron la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante los Diablos Rojos del Toluca.

El Bomboro llegó a Tigres en 2015 y desde el primer momento entregó resultados. La época dorada del conjunto felino no se entiende sin el delantero francés, quien se convirtió en el máximo anotador de la franquicia. Además, ganó la Liga MX cinco veces, tres veces el Campeón de Campeones y una vez la Concacaf Champions Cup.

