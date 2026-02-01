Gignac golpea a Diego Lainez en la cara y nadie pudo controlar su furia

André-Pierre Gignac perdió por completo los estribos y golpeó en la cara a Diego Lainez pese a que es su compañero en Tigres, esto justo en el momento en el que el mexicano intentaba controlar el enojo del veterano delantero tras su expulsión ante el León en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Las cámaras captaron el momento exacto en el que el Bómboro le soltó un derechazo en el rostro a Factor segundos después de que Adonai Escobedo se convirtió en el primer árbitro en expulsarlo no solamente en la Liga MX, pues al goleador de 40 años nunca le habían mostrado la tarjeta roja a lo largo de su carrera.

Jaja Gignac descontándose a Lainez. Bastante lamentable. Hoy Lainez es mucho más que el francés pic.twitter.com/tV7TsEPEqS — Absalon Rayado (@absalon78) February 1, 2026

Diego Lainez se desconcertó ante la desafortunada reacción de André-Pierre Gignac, a quien también otros futbolistas de Tigres intentaron mantener en calma por su molestia tras la segunda amonestación de Adonai Escobedo en la visita de Tigres a León.

Tigres consigue su segunda victoria en el Clausura 2026

Marcelo Flores y Diego Lainez marcaron en el segundo tiempo los goles con los que Tigres superó 2-1 a León en calidad de visitante para conseguir su segundo triunfo en el torneo.

El marcador se abrió al minuto 47, cuando Marcelo Flores marcó con un disparo de zurda en un contragolpe tras pase de Diego Lainez, quien convirtió el 2-0 al 54′ con un disparo raso de zurda.

Diber Cambindo descontó por la Fiera al minuto 59 con un tiro de derecha después de ser asistido por Bryan Colula.

¿Cuántos goles ha marcado André-Pierre Gignac con Tigres?

André-Pierre Gignac llegó a las filas de Tigres en el Torneo Apertura 2015, y desde entonces ha hecho 221 goles con los de la UANL en toda clase de competencias.

El segundo lugar en esta lista lo ocupa el mexicano Tomás Boy, quien consiguió 104 dianas con los felinos entre 1975 y 1988.

André-Pierre Gignac ha sido un bastión de Tigres desde su llegada al club, pues sin él no se entendería el éxito de la institución en la última década, en la que ha conquistado cinco títulos de Liga MX, cuatro Campeón de Campeones y una Concachampions.

EVG