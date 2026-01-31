André-Pierre Gignac sufre con Tigres la primera expulsión de su carrera y se vuelve loco contra el árbitro (VIDEO)

André-Pierre Gignac fue expulsado por primera vez en su carrera, en la visita de Tigres a León en la Jornada 4 de la Liga MX.

El delantero francés André-Pierre Gignac sufrió la primera expulsión de su carrera en el tiempo de compensación del duelo de la Jornada 4 de la Liga MX en el que Tigres se impuso 2-1 a domicilio al León, y perdió el control tras la decisión del árbitro Adonai Escobedo.

Adonai Escobedo le mostró una segunda tarjeta de amonestación al Bómboro por juego peligroso sobre Stiven Barreiro al minuto 97, lo que generó la molestia del goleador histórico del conjunto de la UANL, quien al 79′ había sido amonestado por cometer una mano.

La primera expulsión con Tigres en la historia para André Pierre Gignac. pic.twitter.com/3xWQZp3VM7 — Hugol ^^ (@Hugol343) February 1, 2026

André-Pierre Gignac derribó a Stiven Barreiro en la disputa por un balón aéreo. Antes de que Adonai Escobedo le mostrara el cartón rojo, el veterano delantero lo encaró molesto, y después de que el silbante lo expulsó el futbolista le dijo varias cosas.

Jugadores de Tigres calman a André-Pierre Gignac

Fernando Gorriarán y Ángel Correa fueron algunos de los futbolistas de Tigres que llegaron a calmar a André-Pierre Gignac tras su expulsión en la visita de Tigres a León.

El Bómboro no podía creer que Adonai Escobedo se había convertido en el primer árbitro de la Liga MX en expulsarlo y no hallaba la manera de sacar su enojo.

Por lo menos será un partido el que André-Pierre Gignac se pierda con Tigres, que el próximo 7 de febrero recibe a Santos en actividad de la Fecha 5 del Clausura 2026.

André-Pierre Gignac nunca fue expulsado con Lorient, Pau, Toulouse y Olympique de Marsella, equipo del cual llegó procedente a Tigres en el verano del 2015. Con la selección de Francia tampoco recibió el cartón rojo en ninguna categoría.

Tigres logra su segundo triunfo en el Clausura 2026

Marcelo Flores y Diego Lainez marcaron en el segundo tiempo los goles con los que Tigres superó 2-1 a León en calidad de visitante para conseguir su segundo triunfo en el torneo.

El marcador se abrió al minuto 47, cuando Marcelo Flores marcó con un disparo de zurda en un contragolpe tras pase de Diego Lainez, quien convirtió el 2-0 al 54′ con un disparo raso de zurda.

Diber Cambindo descontó por la Fiera al minuto 59 con un tiro de derecha después de ser asistido por Bryan Colula.

