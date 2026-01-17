Tigres y Toluca no se hacen daño en el Universitario y empatan a cero en la reedición de la pasada final

Tigres recibió a Toluca en el Estadio Universitario para la Jornada 3 del Clausura 2026.

Tigres y Toluca no tardaron en volver a verse las caras después de la final del Apertura 2025, pues fue en esta Jornada 3 del Clausura 2026 cuando los dos clubes que disputaron el título se enfrentaron en busca de tres puntos más en la competencia, aunque el resultado final fue 0-0 en la cancha de los felinos.

El compromiso que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Universitario estuvo cerrado durante los 90 minutos, con los dos clubes defendiendo a capa y espada su arco, además de pelear cada pelota para evitar que el rival tuviera la posesión de la esférica.

El primer tiempo del encuentro fue poco y nada en la Sultana del Norte, pues lo único que ocurrió en los primeros 45 minutos del compromiso fue una tarjeta amarilla que se llevó Jesús Angulo en el tiempo de compensación.

La parte complementaria inició con la tarjeta amarilla para Juan José Purata, una acción que lamentaría más tarde en el compromiso el defensa mexicano, además de la salida del campo de Nicolás Ibáñez por lesión y en su lugar entró Marcelo Flores, el goleador de los Tigres en el torneo.

La paridad continuaba en el partido y los dos equipos buscaban por ambas bandas el gol que les otorgara la victoria, aunque esa anotación nunca llegó.

Sebastián Córdova volvió al estadio que fue su casa durante tres años para enfrentarse al equipo con el que fue campeón por primera vez de la Liga MX. El mediocampista mexicano entró al minuto 76 de tiempo corrido, aunque sin poder ayudar a su equipo a llevarse los tres puntos de visitante.

Al mismo tiempo que Sebastián Córdova entró al campo, en la siguiente jugada Juan Purata se ganó su segundo cartón amarillo en el encuentro, viendo la tarjeta de expulsión y dejando a los Tigres con 10 hombres durante 14 minutos más la compensación.

Llegó el descuento y la cuarta árbitra mostró seis minutos en el tablero; fue al 92′ de juego cuando Juan Brunetta recibió un trazo largo de Joaquim y desde el medio campo disparó a puerta, consiguiendo el primer gol de la noche para Tigres.

Lamentablemente para la afición que había festejado con euforia la anotación, el gol del delantero argentino fue anulado de inmediato por una falta que cometió antes de recibir la esférica y sacar el disparo.

Tigres y Toluca reparten unidades en la Jornada 3 del Clausura 2026 y los actuales campeones de la Liga MX siguen invictos en el torneo con siete puntos acumulados, mientras que los Universitarios tienen una victoria, un empate y una derrota, sumando cuatro unidades para su causa.

