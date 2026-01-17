¡BOMBA en Coapa! América se harta de las críticas y va por un fichaje que podría dominar la Liga MX

El inicio del Torneo Clausura 2026 no ha sido el mejor para el Club América, que tiene un punto de seis posibles y viene de una dura derrota ante Atlético San Luis. Cansados de las criticas y que se hable de crisis, las Águilas están preparando el fichaje de un futbolista que podría dominar la Liga MX y regresar el equipo a los planos estelares.

En días pasados se rumoró que el cuadro de Coapa estaba todavía buscando jugadores para reforzar su plantilla y que una de las posiciones que podrían mejorar era la delantera, pero ahora, el comunicador Ángel García Toraño revela que el América va por un ‘10’ de buen nivel y que estaría llegando la siguiente semana.

Los entrenamientos no se detienen, tenemos objetivos por cumplir. 🎯🦅 pic.twitter.com/WZydh3Eqgx — Club América (@ClubAmerica) January 16, 2026

“Lo que puedo confirmarles es que América la próxima semana va a traer un sudamericano de buen nivel, no tengo el nombre, sé que es de buen nivel. Un 10 de buen nivel, no es europeo. Un mediapunta, eso va atraer el América, no viene de la Liga MX, pero sé que es un jugador de más blasones. Un jugador de cartel”, reveló García Toraño en FOX.

La misma fuente indica que en su momento las Águilas buscaron a Kevin Castañeda, pero el fichaje del mediocampista mexicano “no se logró por lo que pedia Tijuana”. Ahora, la directiva de los azulcremas quieren un refuerzo para mejorar una zona del campo que ha sido muy castigada desde la salida del chileno Diego Valdés, quien es hasta el momento el último gran enganche que ha dado resultados.

A dos días de la Jornada 3, continuemos con los entrenamientos. ⚽️💪 pic.twitter.com/3XCRa7SpW6 — Club América (@ClubAmerica) January 16, 2026

Con las criticas que hay en el América y con la caída ante San Luis incluso se mencionó que los emplumados trabajarían para traer de regreso a Julián Quiñones, quien vive un gran presente en Arabia Saudita, pero Ángel García Toraño adelantó: “No va a regresar Quiñones, es un hecho, no viene al América y no va a contratar un delantero”.

García Toraño asegura que la siguiente semana el América presentará a su nuevo jugador. Mientras eso pasa, el equipo primero deberá cumplir una complicada visita a los Tuzos del Pachuca este domingo 18 de enero, duelo en donde los comandados por André Jardine buscarán su primera victoria del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

