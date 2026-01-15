Ramón Juárez le rompe el corazón a todos los aficionados del América con este conmovedor mensaje

El América cayó derrotado a manos del Atlético de San Luis en su primer partido de la temporada en el Estadio Ciudad de los Deportes; sin embargo, una acción que se llevó los reflectores del encuentro fue la expulsión de Ramón Juárez en el primer tiempo, que dejó al equipo de André Jardine con uno menos en la zaga central.

El futbolista mexicano de 24 años rompió el silencio en redes sociales tras su expulsión ante el San Luis, escribiendo lo siguiente: “En tus manos, mi Señor, siempre eres bueno. Vamos, mi Club América, esto apenas está arrancando. Gracias por el apoyo de siempre, afición”.

El América no está teniendo el inicio esperado en la Liga MX, pues en dos jornadas llevan un empate y una derrota, pero lo preocupante para la afición azulcrema es que el equipo no ha podido anotar gol en lo que va de la temporada, demostrando las deficiencias al ataque que sufre el conjunto de Coapa.

América podría firmar su peor inicio de campaña desde el 2022

El América lucía como un equipo invencible durante los primeros cuatro torneos con André Jardine al frente del club, sin embargo los resultados y la mala gestión de fichajes ha perjudicado al conjunto de Coapa que a lo largo del 2025 vino en caída libre al perder títulos y quedar eliminados en los cuartos de final de la campaña pasada.

Ahora el panorama luce complicado para las Águilas, pues en este Clausura 2025 podrían tener su peor inicio de campaña, el cual ocurrió hace tres años cuando Santiago Solari era el entrenador del América.

Fue en el Clausura 2022 cuando el América arrancó la temporada con un empate 1-1 ante el Puebla y en las dos jornadas posteriores cayeron derrotados a manos de Atlas y Atlético de San Luis por marcador de 2-0 y 3-2, respectivamente, así que una derrota ante el Pachuca el fin de semana igualaría lo ocurrido hace tres años.

Día de reposición y preparación para la Jornada 3. 🔋🔝 pic.twitter.com/DYgxxsArDI — Club América (@ClubAmerica) January 15, 2026

¿Cuándo será el siguiente partido del América en el Clausura 2026?

El América sufrió su primera derrota del torneo y lleva un punto de seis posibles en dos jornadas, además de que son el único equipo de los 18 que conforman la Liga MX que no ha podido anotar gol en el inicio de la campaña del futbol mexicano.

El próximo partido de las Águilas será el próximo domingo 18 de enero del 2026, cuando viajen a la Bella Airosa para medirse al Pachuca en la Jornada 3 del torneo, encuentro complicado para el América, pues en los últimos torneos los Tuzos le han complicado los partidos a los azulcremas.

El encuentro en la cancha del Estadio Hidalgo será el último de la tercera fecha del torneo, el cual iniciará en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

