Nahuel Guzmán llena de elogios a un futbolista del América y eso que es banca

El portero de los Tigres, Nahuel Guzmán, llenó de elogios al portero del América, Fernando Tapia, joven mexicano quien hasta el torneo pasado formaba parte de a plantilla de los felinos de la UANL. El Patón, previo al duelo ante los Pumas de la UNAM, tuvo unas palabras de aliento para el ahora jugador de las Águilas.

“Se lo dije a Fer, soy un agradecido por haber compartido (vestidor) con él”, inició Guzmán, quien se mantiene vigente en el cuadro regiomontano. “Estoy agradecido de haber aprendido de él, haber tenido conversaciones de fútbol y extrafutbolísticas y creo que es un chico con mucha proyección, con mucho por aprender, mucho camino por delante”, agregó.

Fer Tapia regresó al América a dos días del debut de las Águilas en el Torneo Clausura 2026. El jugador de 24 años es una proyecto interesante para el futuro de la Selección Mexicana, sin embargo, en Coapa es suplente y está por detrás de Rodolfo Cota y Luis Ángel Malagón, quien se mantendrá como el portero titular.

No obstante, Tapia llega también para dar competencia en el arco capitalino y buscar ganarse la confianza de Jardine cuando Malagón se vaya con la Selección Mexicana a concentrar para la Copa del Mundo 2026. Luis Ángel será el estelar, pero al ser un semestre corto por el torneo de la FIFA, el joven meta azteca tiene grandes posiblidades de sumar minutos, pues su juventud lo hacen el ideal para cuidar la cabaña americanista.

Fernando Tapias es un portero hecho en Coapa. Formó parte de equipos menores del América, hasta su salida a Venados de Mérida de la Liga de Expansión, en donde tuvo muchos minutos. Su actividad provocó su llegada a la Liga MX con el Querétaro. Volvió a destacar y generó que Tigres se interesara en él. Pero con Nahuel en el arco no jugó casi nada.

