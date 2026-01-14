Pumas sufre, pero consigue importante victoria sobre Tigres; resumen y goles del partido de la Jornada 2

Los Pumas de la UNAM sufrieron de más, pero al final lograron conseguir un importante triunfo en el Universitario sobre los Tigres de la UANL que lucían como los favoritos para llevarse los tres puntos.

Con un solitario gol de Robert Morales al minuto 23, los de la capital suman sus primeros tres puntos y lo hacen de una manera dramática y con mucha suerte, ya que los locales estuvieron encima de ellos a lo largo de los minutos restantes, pero no pudieron hacer el de la igualada.

Efraín Juárez y sus pupilos supieron aguantar el camión de los Tigres al ataque. Guido Pizarro no se guardó nada y mandó todo al resto en busca del empate, pero ni con Gignac, Correa y Lainez al frente pudieron poner el 1-1 en la pizarra.