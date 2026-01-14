América es humillado por Atlético San Luis y la crisis en Coapa aumenta; Resumen y goles de la Jornada 2 del Clausura 2026

El Club América, que jugó más de 90 minutos con un hombre menos, sufrió una dolorosa derrota en el Estadio Ciudad de los Deportes por marcador de 2-0 ante Atlético San Luis. Con este resultado los azulcremas suman su primera derrota del Clausura 2026 y siguen sin conocer la victoria en el inicio de la Liga MX.

Con goles de Juan Manuel Sanabria y de Joao Pedro, además de un gran partido del mediocampista Sébastien Salles-Lamonge, los potosinos se apuntaron su primer triunfo del semestre.

El primer tiempo arrancó parejo, incluso con el cuadro de Coapa empujando por abrir el marcador. Los locales estaban inclinando la balanza, con aproximaciones peligrosas, pero todo cambió con la tarjeta roja para el defensor central Ramón Juárez.

¡Golazo de San Luis!‼️⚽🔥

¡Golazo de San Luis!‼️⚽🔥

¡Golazo de San Luis!‼️⚽🔥



Joao Pedro hace una jugada de fantasía y hace el segundo de la noche ❌ #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/lwn9IPKFNM — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 15, 2026

La polémica no faltó en el partido, pues al minuto 20 el joven defensor vio la roja por falta como último hombre. La controversia se da porque parece una jugada en donde el futbolista azulcrema toca más por accidente, que por intención al delantero del San Luis. El árbitro no dudó, mostró el cartón rojo de inmediato y no se revisó la acción.

Con un elemento menos el juego cambió. Las Águilas tardaron en acomodarse en el terreno de juego y aguantaron el empate hasta el final del medio tiempo. La visita tampoco fue con todo al ataque en la primera mitad, aunque jugaron más de 20 minutos con un futbolista de más.

Para la segunda mitad el Atlético de San Luis sí tuvo una postura más ofensiva. Optaron por la amplitud en las bandas, combinaciones en carriles centrales y la fórmula les resultó. Al 52’ el delantero uruguayo Juan Manuel Sanabria remató completamente solo y puso el primer gol de la noche.

¡Gol de San Luis! ‼️⚽🔥



Cabezazo imposible para Malagón y lo está perdiendo el América 😮 #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/kgJYeAxqQo — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 15, 2026

Desde su llegada a los tuneros, el ariete sudamericano se consolidó como una de las piezas claves del proyecto rojiblanco. Sus buenas actuaciones incluso le valieron ser convocado por la Selección Uruguaya. Sanabria puede jugar como atacante y como lateral.

El segundo tanto de San Luis fue de gran manufactura. Luego de un tiro de esquina el ‘9’ brasileño Joao Pedro terminó con el balón en su pies dentro del área. Con una jugada mágica limpió la zona y anotó su segundo tanto del torneo. El carioca estaba de espalda a la portería, pisó el balón y quedó de frente al arco, para definir de tres dedos.

El semestre pasado Joao Pedro compartió el campeonato de goleo con Paulinho y Armando González, con 12 tantos cada uno. Este Clausura 2026 el artillero potosino tiene ya dos goles en las primeras dos jornadas.

Con el panorama actual el siguiente duelo del América será muy complicado. Las Águilas visitan el Estadio Hidalgo para medirse al Pachuca, un equipo que tiene viene de una buena victoria ante León y que en casa se hace fuerte, además que los Tuzos suelen ser un rival bastante incomodo para los azulcremas.

Del otro lado, el Atlético San Luis visita Tijuana para hacerle frente a los Xolos, que no conocen la derrota en lo que va del campeonato.

aar