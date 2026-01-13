América se deshace finalmente de este jugador y la reacción de la afición es increíble

El América anunció la salida de uno de sus extranjeros para el Clausura 2026.

El América finalmente hizo oficial la salida del extremo neerlandés Javairo Dilrosun, quien seguía registrado en la plantilla a pesar de que no jugaba con los de Coapa desde el 31 de mayo del 2025, cuando los dirigidos por André Jardine perdieron ante el LAFC en el duelo para definir al sustituto del León en el Mundial de Clubes, y la reacción de la afición no se hizo esperar.

“¡Gracias por tu entrega al haber portado nuestros colores, Javairô! 💙💛 Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos. 💪“, fue el breve mensaje que las Águilas compartieron en sus redes sociales para dar a conocer que el neerlandés ya no forma parte de la institución azulcrema, que empató con Xolos en su debut en el Clausura 2026.

Afición del América, indiferente tras la salida de Javairo Dilrosun

A pesar de que Javairo Dilrosun era uno de los jugadores que desde hace tiempo ya no quería la afición del América, las reacciones de los seguidores del club ante esta noticia no fueron las mejores, ya que varios de ellos pidieron las bajas de futbolistas como Néstor Araujo, Igor Lichnovsky, Rodrigo Aguirre y José la ‘Pantera’ Zúñiga.

"Ya solo falta Búfalo, Dávila, Pantera y pues Igor…" o "Y Araujo, Henry, Dávila, Santi Nevada y Búfalo para cuándo?" comentaron algunos aficionados del equipo azulcrema en la red social X.

Sin embargo, otros aficionados del América reaccionaron bien a la salida de Javairo Dilrosun, de quien aseguraron que esperaban más durante su estancia en Coapa, pero le desearon éxito en su futuro.

¿Cuántos partidos jugó Javairo Dilrosun con el América?

Javairo Dilrosun tuvo participación en 52 partidos oficiales con el América en toda clase de torneos desde su debut en el triunfo de 1-0 sobre el León en la Jornada 6 del Clausura 2024.

El extremo nacido en Ámsterdam solamente hizo tres goles con la camiseta de las Águilas, dos de los cuales fueron contra Tigres y el otro en un duelo ante el Querétaro.

Pese a que no fue un protagonista del América, Javairo Dilrosun ganó cuatro trofeos con los azulcremas, dos de la Liga MX (Clausura 2024 y Apertura 2024), un Campeón de Campeones (2023-2024) y una Supercopa de la Liga MX (2024).

El América cedió a Javairo Dilrosun al LAFC a mediados del 2025, pero el equipo de la MLS no hizo válida la opción de compra. Regresó a Coapa y entrenó con la Sub-21 tras no ser considerado en el primer equipo. Se desconoce cuál es el futuro del neerlandés.

