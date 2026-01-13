¿Cuánto cuesta la carísima colección retro de México que está inspirada en el el Mundial del 86?

Así es el jersey de la colección retro que Adidas sacó inspirada en el Mundial del 86.

La marca Adidas lanzó una colección que está inspirada en la que la Selección Mexicana usó durante el Mundial de 1986, pues no solamente se trata del jersey, ya que también incluye el tracksuit (pants y chamarra) que lució el equipo entonces dirigido por Bora Milutinovic. El valor en su conjunto es de 8,499 pesos.

La playera retro del Tricolor en el segundo Mundial celebrado en suelo mexicano tiene un valor de 2,499 pesos, mientras que la chamarra cuesta 3,399 pesos y los pants tienen un precio de 1,999 pesos. La colección Bringbacks ya está disponible en el sitio oficial de Adidas (adidas.mx).

México 86 no solo se jugó en la cancha; se vivió en la sala, en la calle y en familia. 🇲🇽 ⚽️



“México 86 fue el Mundial que nos enseñó a vivir el futbol juntos. Esta colección no busca solo recordar, sino volver a provocar ese encuentro que sucedía naturalmente alrededor del juego”, resaltó al respecto Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol.

Jersey local : 2,499 pesos

Chamarra : 3,999 pesos

Pants: 1,999

En un comunicado, Adidas afirmó que la colección retro de México inspirada en el Mundial del 86 se debe al afán de recuperar los grandes recuerdos que dejó aquella edición del magno evento, en la que el Tricolor llegó hasta la ronda de cuartos de final.

“Bringbacks recupera esa emoción que no se quedó en los libros de historia. Esta colección enciende de nuevo la conversación y los gritos de gol en casa, apelando a una época en la que cada partido era un ritual colectivo y cada prenda contaba una historia”, se lee en el comunicado.

“El futbol también se hereda. Estas prendas representan una época en la que el juego unía al país entero, sin importar edades ni contextos. México 86 sigue siendo un punto de encuentro emocional”, comentó por su parte Pablo Cavallaro, Senior Director Brand en Adidas México.

¿Cómo es la colección de Adidas Bringbacks de México 86?

El jersey de la Selección Mexicana conserva el verde profundo, el diseño geométrico y la identidad gráfica que caracterizaron al Mundial del 86, el segundo que México celebró solamente nueve meses después del terremoto del 85.

Los pants y la chamarra completan la narrativa de la época, pues reflejan el estilo de la ropa que se utilizaba hace cuatro décadas.

