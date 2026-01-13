¿No que mucho amor por México?; es uno de los naturalizados favoritos de Javier Aguirre, pero ya sueña con regresar a su país

Uno de los naturalizados favoritos de Javier Aguirre sueña con regresar a su país

La Selección Mexicana ha sido históricamente un lugar en donde los futbolistas naturalizados pueden tener una oportunidad de jugar a nivel internacional, como es el caso de Germán Berterame, quien sorprendió al decir que quiere regresar a la Liga Argentina.

El delantero argentino naturalizado mexicano es uno de los referentes de Rayados de Monterrey, además que sus actuaciones en la Liga MX lo han hecho uno de los constantes en últimos meses en las convocatoria de la Selección Mexicana. Sin embargo, en una entrevista reciente dijo que tiene la espinita de jugar en su país de origen.

Germán Berterame festejando su gol ante Ecuador. ı Foto: Mexsport

“Tengo una espina todavía de volver a San Lorenzo, que hice todas las inferiores ahí. Poder enfrentar a River con Monterrey fue una alegría inmensa. En ese momento dije que sería hermoso poder jugar ahí alguna vez”, comentó para ESPN.

Germán Berterame fue formado en El Ciclón, por lo que tiene la idea de regresar y tener actividad en aquella liga. Por el momento ese sueño se ve lejano, lo quiere cumplir, pero lejano, pues está mentalizado en jugar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana, por lo que sabe que debe trabajar mucho en Rayados.

“Sueño con poder estar en el Mundial. Cuando estoy allá (Monterrey) hablo todo el tiempo con el entrenador, me da consejos de cómo seguir mejorando. Lo único que me queda es trabajar el doble en el club y darlo todo en la Selección”, indicó.

Germán Berterame festejando su gol ante Toluca. ı Foto: Mexsport

Berterame ya era un delantero que llamaba la atención en Atlético de San Luis, pero desde que llegó a Monterrey se volvió uno de los arietes más rentables de la Liga MX. Sus años en el país le permitieron optar por la naturalización y con el paso del tiempo su llamado a la Selección Mexicana.

Con la salida de Rogelio Funes Mori, Berterame se convirtió en el delantero estelar y en el goleador de La Pandilla. Sus goles no pasaron inadvertidos para Javier Aguirre y a poco menos de seis meses par el Mundial 2026, parece que tiene su lugar asegurado en la lista final del Tricolor.

La poca baraja de delanteros mexicanos vuelve a Germán Berterame un elemento casi indispensable como el segundo ariete en la selección. El primero es Raúl Alonso Jiménez, pero después viene el goleador de Rayados, pues Santiago Giménez tiene una baja de juego importante, sumado a que se encuentra en recuperación de una lesión.

