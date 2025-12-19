¡Espectacular! Tigres presume hermoso jersey en honor a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 (FOTOS)

Tigres presentó un jersey en apoyo a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

Tigres, actual subcampeón de la Liga MX, presumió en sus redes sociales un nuevo jersey en honor a la Selección Mexicana, mismo que lucirá en los meses previos al Mundial 2026, en el que el Tricolor será uno de los tres anfitriones del magno evento junto con Estados Unidos y Canadá.

“Los Tigres de México somos orgullo regio nacido con pasión y forjado con trabajo. Te presentamos nuestro Tercer Kit para el 2026. Encuéntralo en http://tigretienda.com.”, fue el mensaje que el equipo de la UANL compartió acompañado de algunas fotos en las que Diego Lainez y Ángel Correa posan muy sonrientes con la nueva equipación.

💚🐯 Los Tigres de México somos orgullo regio nacido con pasión y forjado con trabajo.



🆕 Te presentamos nuestro Tercer Kit para el 2026. Encuéntralo en https://t.co/45UxksFo4Z. pic.twitter.com/cJ0Qtn5fqZ — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 19, 2025

Este jersey en honor a la Selección Mexicana será la tercera playera de Tigres en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, como una manera de manifestarle su apoyo al equipo dirigido por Javier Aguirre previo a su participación en el Mundial 2026, en el que México será local por tercera vez en su historia.

Así es el jersey de Tigres en apoyo a la Selección Mexicana

El tercer uniforme de Tigres tiene el objetivo de rendir homenaje a la pasión futbolera que se vive en Monterrey, una de las tres sedes de México para el Mundial 2026.

El jersey fabricado por Adidas se caracteriza por su base en negro y carbón. Está combinado con texturas geométricas y una estética inspirada en el paisaje industrial y urbano de Nuevo León.

Los detalles en verde industrial simbolizan la unión entre el conjunto felino y la afición mexicana en un evento tan importante como la Copa del Mundo.

🐯⚙️ ¡Nuestra garra se construye con pasión y este jersey lo refleja en cada detalle!



Encuéntralo en https://t.co/45UxksEQfr. pic.twitter.com/zNsWKEbXSU — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 19, 2025

Se espera que Tigres use este jersey en honor a la Selección Mexicana en algunos de sus partidos en el Clausura 2026, sobre todo en los que le toque jugar en calidad de visitante.

¿Cuándo debuta Tigres en el Clausura 2026?

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el certamen previo al Mundial 2026, se pondrá en marcha el próximo 9 de enero con tres cotejos.

Sin embargo, los Tigres debutarán en la campaña dos días después, cuando el domingo 11 de enero visiten la cancha del Estadio Alfonso Lastras para medir fuerzas ante el Atlético de San Luis.

Podría ser una buena oportunidad para que los dirigidos por Guido Pizarro luzcan por primera vez el uniforme en apoyo a la Selección Mexicana.

EVG