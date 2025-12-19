F1 2026: Checo Pérez y el sorpresivo número que usará en su primera temporada con Cadillac

Checo Pérez ya tiene número para su primera temporada con Cadillac en la F1 2026.

El 11, número que Sergio Checo Pérez usó durante sus cuatro años con Red Bull, también será el mismo que el piloto mexicano lucirá en su primera temporada con la escudería Cadillac, con la que regresa a la Fórmula 1 (F1) en la temporada del 2026, después de un año fuera de las pistas.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo oficial los dorsales que cada uno de los volantes usará en la próxima campaña, en la que el corredor tapatío formará parte de la debutante Cadillac, donde será coequipero del también subcampeón mundial Valtteri Bottas, quien portará el 77.

¿Cuándo debuta Checo Pérez con Cadillac en la F1 2026?

El mexicano Checo Pérez debutará con Cadillac de manera oficial el próximo 6 de marzo, cuando se lleven a cabo las primeras dos prácticas del Gran Premio de Australia, carrera con la que se pondrá en marcha la F1 2026.

Cadillac eligió al jalisciense como uno de sus dos volantes en la que será su presentación en la categoría reina del automovilismo, y apostó por la experiencia de Pérez Mendoza y de Valtteri Bottas para tener un buen comienzo en el serial.

Números de Checo Pérez y todos los pilotos en la F1 2026

Checo Pérez : 11 (Cadillac)

Valtteri Bottas : 77 (Cadillac)

Lando Norris : 1 (McLaren)

Oscar Piastri : 81 (McLaren)

George Russell : 63 (Mercedes)

Kimi Antonelli : 12 (Mercedes)

Max Verstappen : 3 (Red Bull)

Isack Hadjar : 6 (Red Bull)

Charles Leclerc : 16 (Ferrari)

Lewis Hamilton : 44 (Ferrari)

Alex Albon : 23 (Williams)

Carlos Sainz : 55 (Williams)

Liam Lawson : 30 (Racing Bulls)

Arvid Lindblad : 41 (Racing Bulls)

Lance Stroll : 18 (Aston Martin)

Fernando Alonso : 14 (Aston Martin)

Esteban Ocon : 31 (Haas)

Oliver Bearman : 87 (Haas)

Nico Hulkenberg : 27 (Audi)

Gabriel Bortoleto : 5 (Audi)

Pierre Gasly : 10 (Alpine)

Franco Colapinto: 43 (Alpine)

¿Cuáles son los otros números que Checo Pérez ha usado en la F1?

Checo Pérez ha usado el número 11 de la F1 2014, su primera con Force India, que en el 2018 pasó a llamarse Racing Point F1 Team, por lo que la afición ubica al mexicano con este dorsal.

Sin embargo, el volante nacido en Guadalajara en sus inicios lució otros números. En el 2011, cuando debutó en el Gran Circo con Sauber, tuvo el 17 y en el 2012, su último año con el mismo equipo, lució el 15.

En el 2013, cuando formó parte de las filas de McLaren, Checo Pérez utilizó el dorsal 6. En 15 años en la F1, el tapatío ha hecho uso de cuatro números.

