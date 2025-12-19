¿Se va del América? Allan Saint-Maximin no ha vuelto a Coapa y la afición está devastada

El América cayó derrotado y eliminado en los cuartos de final del Apertura 2025 a manos del Monterrey. Después de unas vacaciones, los jugadores comenzaron a reportar de nuevo en Coapa, pero lo que dejó sorprendida a la afición fue que el flamante refuerzo, Allan Saint-Maximin, no ha sido visto en el nido.

Con información de León Lecanda, reportero de ESPN, el delantero francés no ha reportado con el Club América para la pretemporada de cara al Clausura 2026 porque pidió un permiso especial a la directiva para ausentarse unos días más, ya que falleció una persona allegada a él.

Esta es la razón por la que Allan Saint-Maximin no ha sido visto por Coapa ni tampoco las redes sociales del equipo han presumido a su flamante delantero en sus cuentas oficiales. Además de que tendrá que ponerse en forma lo más pronto posible para la siguiente campaña.

América 🦅



Allan Saint-Maximin recibió un permiso de la directiva y cuerpo técnico del club debido al fallecimiento de un familiar cercano 🙏🏼🕊️, por lo cual le dieron dos días para estar cerca de su familia.@asaintmaximin reportará mañana en Coapa con el resto del equipo. pic.twitter.com/RBPebhXYW4 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) December 19, 2025

Esos fueron los número de Allan Saint-Maximin en el Apertura 2025

Allan Saint-Maximin llegó a México en el verano de este 2025 para ser el nuevo y flamante refuerzo del América para el torneo pasado; sin embargo, en su primera aventura en la Liga MX, el francés quedó eliminado en los cuartos de final de la liguilla.

El exjugador del Newcastle disputó 13 partidos con la camiseta de las Águilas en el Apertura 2025, logrando tres goles y dos asistencias; una de esas anotaciones fue en su debut con el equipo de André Jardine en el partido ante el Atlas.

Sin embargo, el último tramo de la temporada para Saint-Maximin fue un calvario, pues el francés sufrió una lesión que lo alejó un tiempo de la actividad con las Águilas, sin poder ayudar a su equipo en la liguilla del futbol mexicano.

Por la mañana, en Coapa y de camino al Clausura 2026, ¡vamos, América! 💙💛 pic.twitter.com/JphpsNOMCc — Club América (@ClubAmerica) December 19, 2025

¿Cuándo debuta el América de Allan Saint-Maximin en el Clausura 2026?

El América ya comenzó la pretemporada de cara al Clausura 2026, ya comenzó la pretemporada de cara al Clausura 2026, pero sin su jugador estrella, Allan Saint-Maximin; la misión de las Águilas sigue siendo la misma, volver a llegar a la final del futbol mexicano para ir en busca de su decimoséptima estrella.

En caso de que el francés esté listo para la Jornada 1 del Clausura 2026, podría jugar el partido ante los Xolos de Tijuana, el cual se llevará a cabo en la cancha del Estadio Caliente el próximo viernes 9 de enero del siguiente año.

Uno de los partidos más importantes para la escuadra de André Jardine será en la Jornada 6 del Clausura 2026, cuando las Águilas viajen a Guadalajara para enfrentarse a las Chivas en una edición más del Clásico Nacional, el cual se jugará en el Estadio AKRON.

DCO