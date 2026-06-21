Así quedó la cara del jugador de Egipto tras terrible golpe en el partido ante Nueva Zelanda (FOTO)

Hossam Abdelmaguid tuvo que salir de cambio en el segundo tiempo por un duro golpe que recibió en la cara, este mismo le generó inflamación en el pómulo y el ojo se le cerró, evitando que pudiera ver con normalidad. Esta fue la razón por la que no lo dejaron continuar.

En los últimos minutos del compromiso fue cuando ocurrió este suceso y a pesar de que el jugador del Zamalek SC pudo levantarse para salir por su propio pie, los médicos de la FIFA indicaron que el futbolista debía de retirarse a pesar de que llevaba diez minutos en el campo de juego.

CARALHO O OLHO DO HOSSAM JOGADOR DO EGITO pic.twitter.com/4YGRbY1yKu — hitz (@hitzmode) June 22, 2026

Egipto gana por primera vez en una Copa del Mundo

Egipto se midió ante Nueva Zelanda en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, encuentro en el que las dos selecciones buscaban su primera victoria en una Copa del Mundo, pero la balanza se inclinó del lado de los egipcios.

El conjunto que comanda Hossam Hassan tuvo que sufrir en el cotejo para poder saborear la victoria por primera vez en un Mundial. Nueva Zelanda se fue al frente en el marcador en el primer tiempo y lograron aguantar la superioridad durante los 45 minutos iniciales.

El gol de Egipto llegó al minuto 58 de tiempo corrido gracias a Mostafa Ziko; el jugador del Pyramids FC remató dentro del área para igualar el tablero e iniciar la remontada de Los Faraones. También Mohamed Salah se hizo presente en el marcador y consiguió su segundo tanto en Copas del Mundo.

DCO