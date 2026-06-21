El Pato Merlín ya tiene peluche, se vende en la CDMX y aquí te contamos donde lo puedes comprar

La euforia por el Pato Merlín no se detiene en la Ciudad de México. El ave que se volvió viral durante el ambiente mundialista ahora ha dado un nuevo salto: ya se venden peluches inspirados en su figura en el Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, con precios que superan los 300 pesos.

El fenómeno, que comenzó en redes sociales con videos del pato caminando junto a su familia por calles de la CDMX, ahora también se refleja en la oferta comercial que rodea al Mundial 2026, donde comerciantes han encontrado en Merlín un nuevo símbolo para los aficionados.

🦆🇲🇽 El “Pato Merlín” se ha convertido en una de las sensaciones del Mundial 2026. La mascota improvisada de la afición mexicana ya fue convertida en peluche y se vende en distintos puntos del país.



💸 Algunos ejemplares alcanzan precios de hasta 300 pesos, mientras su… pic.twitter.com/ygk7j03IPg — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 22, 2026

El “Pato Mundialista” ya es souvenir

En los alrededores del Centro Histórico, distintos puestos ambulantes han comenzado a ofrecer peluches del Pato Merlín, algunos de ellos vestidos con el jersey verde de la Selección Mexicana, lo que ha llamado la atención de los visitantes del Fan Fest.

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Las imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo estos artículos se han convertido rápidamente en uno de los recuerdos más buscados por los aficionados nacionales y extranjeros que acuden a vivir el ambiente mundialista en la capital.

El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande. 🦆⚽



En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana.



Porque el alma… pic.twitter.com/4ivZm78gEc — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

Un fenómeno que crece en las calles del Mundial

Más allá del precio o la mercancía, el caso de Merlín refleja cómo un personaje viral puede transformarse en parte de la cultura popular en cuestión de días. Lo que inició como una escena cotidiana en el Centro capitalino hoy forma parte del ecosistema comercial de la justa mundialista.

Incluso dentro del Fan Fest, la presencia de estos peluches ha generado curiosidad entre los asistentes, especialmente entre los más jóvenes, que han convertido al “Pato Mundialista” en uno de los recuerdos más fotografiados del evento.

Recientemente, el fenómeno del Pato Merlín dio un paso más en su popularidad al ser reconocido oficialmente como embajador de la Ciudad de México en el marco del Mundial 2026, consolidando su transformación de personaje viral en símbolo representativo del ambiente mundialista en la capital.

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