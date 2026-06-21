Egipto remonta a Nueva Zelanda y logra su primera victoria en Copas del Mundo

Egipto consiguió su primer triunfo de la historia en la Copa del Mundo de la FIFA al vencer 3-1 a Nueva Zelanda en el Estadio BC Place Vancouver, en Canadá, resultado con el que se colocó líder del Grupo G con cuatro puntos.

Los faraones vinieron de atrás, pues los All Whites se habían adelantado con anotación de Finn Surman al minuto 15. Los africanos le dieron la vuelta al encuentro en el segundo tiempo. Mostafa Zico emparejó los cartones al 58′ con un potente remate de cabeza a servicio de Mohamed Hany para emparejar los cartones.

¡¡Nueva Zelanda se pone arriba en el marcador!!



Gran remate de cabeza de Surman para soñar con el triunfo. pic.twitter.com/EhFiR9qFKQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 22, 2026

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Egipto encuentra el camino del triunfo en el complemento

Mohamed Salah, el gran referente de la selección egipcia, logró el tanto de la remontada al minuto 67 con un gran disparo cruzado de zurda en el área, tras una pared con Mostafa Zico.

Mahmoud Ahmed, mejor conocido como Trézeguét, aseguró el histórico triunfo para Egipto al minuto 82 con un remate de cabeza en un tiro de esquina ejecutado por Mohamed Salah.

EVG